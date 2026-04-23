Pour Adam Silver, Tom Dundon « sait ce qu’il fait » avec les Blazers

L’idée que les finances des Blazers seront désormais très surveillées, après la prise de pouvoir de Tom Dundon, le nouveau propriétaire, a logiquement inquiété les fans de Portland, concentrés actuellement sur le premier tour des playoffs contre les Spurs.

Le symbole de cette logique économique, c’est le dossier Tiago Splitter. Alors que le coach intérimaire a réalisé de belles choses cette saison et mériterait de rester sur le banc, la franchise ne veut pas donner un gros chèque à son entraîneur, donc elle cherche un technicien qui n’en fera pas une affaire de salaire…

Face aux doutes qui naissent petit à petit chez les fans de l’Oregon, Adam Silver a pris la parole, pour tenter de rassurer.

« Des gens commencent à dire qu’il ne va pas dépenser d’argent. Il faut se souvenir qu’il a remporté des enchères, a dépensé 4.5 milliards de dollars pour acheter une équipe. Donc dire qu’il est radin, ce n’est pas possible », estime le patron de la NBA, qui juge que la logique du nouveau propriétaire est une « approche minutieuse qui consiste à se concentrer sur les détails pour donner l’impression aux gens que tout compte ».

Lui laisser sa chance

Adam Silver insiste : appeler « un gars qui vient de payer un des plus hauts prix de l’histoire pour acheter une franchise de radin n’a aucun sens ».

De plus, le dirigeant de la Grande Ligue s’appuie sur l’expérience de Tom Dundon avec son autre franchise, en NHL, les Carolina Hurricanes. Les même méthodes ont été utilisées, avec des résultats sportifs très satisfaisants.

« Je ne suis pas au quotidien la NHL, mais je vois les Hurricanes… Il sait ce qu’il fait », poursuit-il. « Je commence tout juste à le connaître mais sa façon de voir les choses n’a pas grand-chose à voir avec les prix des t-shirts ou les économies qu’il réalise ici ou là. C’est une question de mentalité, de diriger une entreprise. Ce type est un gagnant. Il a réussi dans tout ce qu’il a entrepris, alors donnons-lui sa chance. »