Les Suns étouffés par la « défense d’élite » du Thunder

Derrière la frustration exprimée par Devin Booker envers les arbitres se cache un dépit plus général, lié aux difficultés pour les Suns de s’exprimer dans cette série face au Thunder.

Après un Game 1 bouclé avec seulement 84 points à 35% aux tirs, les Suns ont cette nuit beaucoup souffert de leurs ballons perdus. « 22 ballons perdus sur un match, on sait que c’est leur spécialité. On doit trouver un moyen de les forcer à en perdre davantage. Pour nous, exploiter leurs pertes de balle est, là aussi, un élément crucial », remarque Jordan Ott.

Sa formation a donc gâché 22 munitions, qui ont généré autant de points pour le Thunder. Ce dernier a perdu 10 ballons, et encaissé seulement 9 points après « turnover ». Un différentiel dans cette catégorie qui joue beaucoup sur l’écart final.

Le coach de Phoenix, selon qui les joueurs d’OKC « ne font pas beaucoup d’erreurs défensivement », estime que ses joueurs auraient parfois plus intérêt à envoyer les tirs, pour viser le rebond offensif, plutôt que de se risquer à perdre le cuir.

Devin Booker à la peine

À l’approche de la pause, on a par exemple vu Devin Booker tenter de se rapprocher du cercle. Mais face aux bras d’Alex Caruso, et de Chet Holmgren venu en aide, il a été contraint de ressortir un ballon arrivé dans les pieds de Ryan Dunn. Ce ballon perdu sera suivi d’un autre sur la possession suivante, où Jalen Williams fera la différence grâce à ses mains actives pour subtiliser le ballon.

« Ce n’est pas pour rien qu’ils sont la meilleure équipe défensive depuis plusieurs années. Ils ont plusieurs joueurs à envoyer sur lui. Ils opèrent de différentes manières. Ils ajoutent un grand sur lui », décrit le coach après la soirée à 22 points à 7/14 aux tirs, et 6 ballons perdus, de son leader.

De ce match, Ott retient malgré tout du positif de la bataille livrée par sa formation qui, menée de 26 points, est parvenue à revenir à 10 points. Mais il sait que son équipe doit retrouver des couleurs offensivement, et donc surpasser la défense physique d’en face, si elle veut espérer exister dans cette série.

« On veut toujours essayer de faire bouger la défense, au moins. J’ai trouvé qu’on a accéléré le rythme dans les moments où on pouvait attaquer le cercle. Dans l’ensemble, on va continuer à analyser tout ça. Une très bonne défense, une défense d’élite vous force à jouer d’une certaine manière pendant 48 minutes », termine le coach.