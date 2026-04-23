Le Magic toujours à la peine à 3-points

Pour remporter le Game 1, le Magic s’était appuyé sur sa défense, et lors de la deuxième manche, les hommes de Jamahl Mosley ont limité Detroit à 46 points en première mi-temps. Problème : Orlando n’est pas inspiré en attaque et peine à trouver de la réussite.

Symbole de ce manque d’adresse, la nouvelle soirée compliquée de Desmond Bane. Il faut attendre les dernières minutes du deuxième quart-temps pour voir l’ancien arrière des Grizzlies réussir son premier tir. Bane en rentre un second dans le troisième acte, mais il finit la partie avec 12 points, à 2/11 au tir et 2/7 de loin. Depuis le début de la série, Desmond Bane tourne à 20 % dans l’exercice.

«Je dois rester agressif», affirme Desmond Bane. «Je pense avoir eu de bons tirs. Je dois continuer d’avoir confiance et ça va finir par rentrer.»

Moins de 25 % de réussite à 3-points

Après la pause, une avalanche s’abat sur le Magic. En huit minutes, Orlando concède un 30-3. Un «run» marqué par l’excellente défense des Pistons, forçant les hommes de Jamahl Mosley à précipiter le jeu. Déjà peu adroits en première mi-temps, les Floridiens ne peuvent se mettre en rythme et ne parviennent pas à répondre.

«Ils ont essayé de nous faire accélérer le jeu en mettent la pression sur le porteur de balle. Ils ne nous ont pas laissés faire ce que nous voulions», regrette Paolo Banchero. «Mais c’est surtout de notre faute. Nous avons donné des paniers en défense et perdu des ballons. Vous ne pouvez pas vous permettre cela lors d’un match de playoffs à l’extérieur.»

L’écart frôle les trente unités dans le troisième acte. Logiquement, Orlando n’arrive pas à combler ce retard dans la dernière période et s’incline 83 à 98. Dans ce Game 2, le Magic n’a affiché que 32.5 % de réussite au tir et un faible 25 % derrière l’arc. Une disette qui intervient après un premier match où Orlando n’avait pas été débordant d’adresse à 3-points, finissant la rencontre à 10/32.

Paolo Banchero retient le positif

«Nous devons leur donner du crédit», souligne Paolo Banchero. «Nous avons eu de bons tirs en première mi-temps même s’ils nous ont contrés plusieurs fois et qu’ils étaient agressifs. Personne n’a été en réussite. Ce n’est pas une rencontre que vous pouvez gagner lorsque vous regardez la feuille de match. Toutefois, il n’y a rien de décourageant.»

Paolo Banchero ne se décourage pas parce que le Magic a été en mesure de prendre la première manche. En conférence de presse, l’intérieur ne souhaite pas s’attarder sur le manque de réussite de son équipe. Il préfère s’arrêter sur les bons efforts défensifs de ses coéquipiers.

«Nous avons fait notre travail en prenant un match à l’extérieur et notre défense a vraiment été bonne», relativise-t-il. «La seule chose à retenir, c’est simplement que nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir de tels trous d’air. Nous ne pouvons pas les laisser faire des ‘runs’ et ne pas répondre. Je pense que nous allons en tirer des leçons.»