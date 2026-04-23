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Avec autorité, les Pistons domptent le Magic et égalisent

Publié le 23/04/2026 à 6:45 Twitter Facebook

NBA – Les Pistons ont asphyxié le Magic juste après la mi-temps pour corriger le faux pas du Game 1.

cade cunningham

Surpris lors du Game 1 par le Magic, les Pistons étaient dans l’obligation de remporter cette deuxième manche sous peine de partir en Floride en très mauvaise posture.

Lors des premières minutes, les deux formations s’illustrent grâce à leur défense. Cade Cunningham (27 points, 6 rebonds, 11 passes) se montre en allant contrer Paolo Banchero. Le premier écart est en faveur des locaux grâce à un panier primé de Duncan Robinson et une contre-attaque de Tobias Harris (14-7).

Le Magic ne se laisse pas distancer et revient rapidement à hauteur de Detroit. Toutefois, après douze minutes, ce sont les hommes de JB Bickerstaff qui mènent les débats (25-21). Jalen Suggs ramène les deux équipes à égalité tandis que Paolo Banchero finit par donner l’avantage au Magic (37-36). Jusqu’à la mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. L’occasion de voir Desmond Bane inscrire son premier panier primé de la soirée. Les deux équipes rejoignent les vestiaires à égalité (46-46).

La foudre s’abat sur le Magic

Après la pause, Cade Cunningham prend les choses en main dans un 11-0 des Pistons. Le meneur All-Star se montre à la distribution avant d’aller convertir un 2+1. En défense, le numéro 2 des Pistons s’illustre également avec une interception (57-46). Sous l’eau, le Magic va finir noyé. Pendant que Detroit trouve du rythme, l’attaque des Floridiens est amorphe face à la bonne pression défensive des Pistons. Par conséquent, les hommes de Jamahl Mosley multiplient les pertes de balle et peinent à se trouver des tirs ouverts.

De l’autre côté du terrain, Detroit déroule. Duncan Robinson décoche deux flèches à longue distance tandis qu’Ausar Thompson profite d’une nouvelle perte de balle du Magic pour aller finir en contre-attaque (69-49). Isaiah Stewart se joint à la fête avec un tir primé et un «and one» (82-55).

Largement mené, le Magic n’inquiète pas Detroit dans le dernier acte. Les Pistons s’imposent 98-83 pour égaliser dans cette série. Un succès qui permet à la franchise du Michigan de mettre fin à une série de onze défaites consécutives à domicile en playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une avalanche au troisième quart-temps. À la mi-temps, aucune des deux équipes ne menaient. Après la pause, les Pistons ont pris le contrôle avec autorité. D’abord, les numéros 1 de l’Est se sont montrés en défense. En six minutes, Orlando n’avait réussi qu’un tir et avait perdu cinq ballons. De l’autre côté du terrain, les Pistons ont déroulé. Avec Cade Cunningham à la baguette, Detroit a disséqué la défense du Magic. Ainsi, Detroit a passé un 30-3 en huit minutes. Un «run» dévastateur qui a enterré les espoirs de victoire des visiteurs.

La débandade à 3-points. La pression défensive des Pistons n’a pas été la seule raison de la défaite du Magic. Les Floridiens ont réussi à se trouver des tirs ouverts derrière l’arc, mais ils n’ont pas été en réussite. Une maladresse incarnée par Desmond Bane. Il faut attendre la fin de la première mi-temps pour voir l’ancien des Grizzlies réussir son premier tir. Un premier panier qui ne lui permet de se mettre en rythme. Il termine la rencontre avec 12 points à 2/11 au tir et 2/7 de loin. Derrière lui, personne n’a été en réussite derrière l’arc. Orlando boucle la rencontre avec un maigre 8/32 dans l’exercice.

Un Magic aux deux visages. Après deux matchs, le Magic a rendu deux copies très différentes. D’abord, les coéquipiers de Paolo Banchero ont été dominateurs. Lors de la première manche, ils ont dominé les Pistons de la première à la dernière minute pour s’imposer. Dans la deuxième rencontre, les Floridiens ont tenu en première période grâce à leur bonne défense avant de prendre l’eau. Reste à savoir si le retour en Floride va permettre au Magic de corriger le tir ou si Detroit va respecter la hiérarchie en reprenant l’avantage dans cette série.

 

Detroit Pistons / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cade Cunningham 37 11/19 1/6 4/8 0 6 6 11 2 1 7 1 16 27 27
Tobias Harris 33 7/17 0/3 2/2 4 7 11 1 1 2 1 2 14 16 21
Ausar Thompson 28 5/9 0/0 1/2 3 5 8 1 3 2 2 1 24 11 16
Jalen Duren 32 4/10 0/0 3/5 4 5 9 4 1 1 3 0 21 11 14
Duncan Robinson 32 3/9 3/8 1/2 2 4 6 3 4 2 2 1 25 10 13
Isaiah Stewart 15 4/4 1/1 1/1 2 3 5 0 5 0 3 2 -6 10 14
Caris LeVert 14 2/6 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 4 1
Daniss Jenkins 11 2/7 0/2 0/2 1 1 2 2 2 0 1 1 -3 4 1
Kevin Huerter 6 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 -4 3 1
Javonte Green 23 0/1 0/1 2/2 1 4 5 0 3 1 1 3 -2 2 9
Paul Reed 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Sasser 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Holland II 7 0/1 0/1 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 -3 0 2
Total 39/85 6/26 14/24 17 40 57 22 23 9 22 11 98
Orlando Magic / 83 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Suggs 32 7/18 3/10 2/2 2 4 6 4 3 0 3 0 -18 19 15
Paolo Banchero 34 7/17 0/2 4/8 1 5 6 8 3 1 4 1 -15 18 16
Desmond Bane 34 2/11 2/7 6/7 3 1 4 2 4 2 3 2 -22 12 9
Franz Wagner 31 4/11 0/2 4/4 2 5 7 1 1 4 2 0 -22 12 15
Wendell Carter Jr. 24 1/6 0/2 1/2 2 3 5 0 6 1 0 2 -29 3 5
Jase Richardson 3 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6
Anthony Black 24 1/6 0/1 3/4 0 3 3 1 0 3 1 0 0 5 5
Tristan Da Silva 17 1/3 1/2 0/0 1 2 3 0 2 1 1 0 2 3 4
Goga Bitadze 21 0/0 0/0 3/4 2 3 5 0 5 2 2 2 11 3 9
Jamal Cain 8 1/2 0/1 0/1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 2 1
Noah Penda 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1
Moritz Wagner 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Jevon Carter 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1
Jett Howard 3 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
Total 26/80 8/32 23/32 13 29 42 17 25 16 17 7 83

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET98
ORL83
OKC120
PHO107

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Thibault Mairesse
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