Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander insaisissable

Elu Clutch Player Of The Year, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas eu besoin d’être décisif cette nuit puisque le Thunder a globalement maîtrisé son sujet du début à la fin de la rencontre. Le MVP en titre, et favori à sa propre succession, a mis d’entrée la main sur le match, et les Suns n’ont jamais trouvé la parade.

Auteur de 37 points, 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions, le meneur du Thunder doit pourtant composer avec une pression constante, des changements de défenseur, et Jordan Ott a même tenté une défense en « box-and-1 » : un défenseur en individuelle et les quatre autres en zone.

Dans ces moments-là, le Canadien a cette capacité à garder son sang-froid, et à trouver ses coéquipiers. Comme Ajay Mitchell en sortie de temps-mort alors que Phoenix tentait un gros comeback dans le 4e quart-temps.

«Le coach avait dessiné un système pour que j’attaque le cercle. La défense avait le choix entre deux solutions : soit combler l’espace, soit rester sur AJ. AJ est un très bon joueur. Donc j’ai juste essayé de les forcer à prendre une décision, et ensuite la lecture du jeu s’est imposée» explique-t-il. «Je crois que l’espace libre était dans la zone d’aide, donc j’ai essayé de lâcher la balle tôt, avec force, pour qu’AJ puisse faire une action et tirer avec confiance. Mais oui, l’action était pour AJ. Il a mis un tir énorme qui nous a donné un peu plus de marge en fin de match.»

Quelle définition pour la «clutch attitude» ?

Au passage, SGA rappelle qu’être «clutch» ne signifie pas uniquement marquer des paniers de la gagne. Le MVP des Finals 2025 aimerait ainsi que ce trophée récompense aussi des actions défensives.

«La plupart du temps, les gens pensent surtout au scoring. Il faut marquer pour gagner, mais il y a deux côtés sur un terrain» poursuit-il. «Il faut faire des stops pour gagner. Et ton côté clutch ne sert à rien si tu ne gagnes pas. Mes coéquipiers font un super boulot en fin de match et ça me permet d’être agressif. Ils méritent autant que moi cette récompense.»

D’ailleurs, en quoi son côté «clutch» est particulier et comment souhaite-t-il qu’on se souvienne de lui plus tard ? «Peut-être comme quelqu’un sans peur. Quelqu’un en qui on peut avoir confiance dans les moments décisifs. Un joueur qui aborde ces moments avec confiance et qui donne confiance aux autres, et quelqu’un qui prend les bonnes décisions» conclut-il.