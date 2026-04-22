Jalen Duren attendu au tournant dans le Game 2

Surpris par le Magic pour son entrée en lice en playoffs, le leader de la conférence Est a été prié de revoir sa copie en vue d’un Game 2 déjà primordial. Parmi les axes à corriger, le rendement de Jalen Duren sera évidemment une priorité pour JB Bickerstaff, tant son pivot, candidat au trophée de MIP, n’a été que l’ombre de lui-même (8 points à 3/4 au tir et 7 rebonds en 33 minutes).

« Ils avaient tout simplement un bon plan de jeu », a reconnu Jalen Duren. « Ils ont surchargé la raquette, avec beaucoup de joueurs dans la zone. Chaque fois que je recevais le ballon en dessous, ils se jetaient littéralement sur moi. On a procédé à quelques ajustements et nous sommes prêts à tout donner pour le match 2. »

Un peu comme ce fut le cas pour Brandon Ingram après le Game 1 perdu par Toronto à Cleveland, Detroit va devoir l’impliquer davantage, et sans doute dès le début du Game 2.

« Il faut qu’on mette le ballon dans ses mains », a rappelé coach Bickerstaff après l’entraînement d’hier. « Ils ont bien réussi à contrer ses pick-and-roll et à l’empêcher de recevoir le ballon dans ces situations. Nous devons faire mieux pour lui permettre de toucher le ballon à différents endroits, et c’est là qu’il pourra être efficace. »

Encore impressionnant avec ses 39 points, Cade Cunningham ne pourra pas tout faire tout seul. Les shooteurs devront aussi faire leur part et Jalen Duren devra peser bien plus près du cercle. Il en va de l’équilibre de l’équipe en attaque.

« Ça nous pousse à faire des lectures de jeu plus intelligentes, à entrer dans la raquette et à ressortir pour trouver nos shooteurs. Il faut continuer à faire vivre le ballon », a poursuivi le All-Star. « Il faut faire bouger ces gars, on ne peut pas vraiment rester statique, il faut mettre du rythme. Si on joue vite, qu’on fait circuler le ballon d’un côté à l’autre, qu’on attaque la raquette pour mieux ressortir et trouver Duncan (Robinson) et Tobias (Harris), et qu’on se déplace avec ce sentiment d’urgence, on arrivera à neutraliser leur taille et leur puissance physique. »

Rien que ça !

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.