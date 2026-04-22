Scoot Henderson brille dans la lumière laissée par Victor Wembanyama

Cette série entre Spurs et Blazers a ranimé le souvenir d’un vieux débat désormais lointain et d’une comparaison qui n’a plus lieu d’être. Celle qui avait agité la draft 2023 entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson.

Ce dernier qui, il y a quelques jours encore, assurait dans un plein de confiance quasi absurde qu’il aurait dû être le premier sélectionné de cette classe parce qu’il apporte cette « mentalité de gagnant ». Le temps d’une soirée au moins, le meneur des Blazers a été à la hauteur de ces prétentions.

Dans le match 2 à San Antonio, alors que le Français est sorti sur blessure, Henderson, lui, a brillé comme jamais. D’une adresse insolente à 3-points (5/9), le n°3 de cette Draft a signé son meilleur match au « scoring » de l’année avec 31 points (11/17) en 38 minutes.

« Je ne sais pas si j’ai les mots pour le décrire. C’était son meilleur match de la saison, peut-être même de sa carrière. Réaliser une telle performance en playoffs face à une super équipe comme les Spurs, c’est quelque chose de spécial. Pas seulement en attaque, mais aussi en défense. Il nous a portés, a marqué quand nous en avions besoin, a réussi des stops défensifs et a vraiment gagné ce match pour nous », salue Tiago Splitter.

Des compliments à la hauteur de cette performance inattendue de la part d’un joueur qui a toutefois gagné en productivité ces dernières semaines. Redevenu titulaire, il a tourné à 16 points de moyenne sur ses sept derniers matchs de saison régulière. Lors du game 1 de cette série, il s’était déjà montré efficace avec 18 points.

En plein épanouissement

Et ce, après avoir dû manquer 52 matchs cette saison, en raison d’une sérieuse déchirure aux ischio-jambiers. Lorsqu’il a enfin réintégré l’effectif au début du mois de février, les Blazers s’étaient montrés prudents avec son temps de jeu au vu de la nature de sa blessure. Il n’a ainsi débuté que 10 des 30 matchs qu’il a pu disputer cette saison.

« Il est très déterminé à s’améliorer et, petit à petit, à mesure qu’il se remettait de sa blessure, on a pu voir des éclairs de son talent. Il a atteint un stade où il est un peu plus mature, le jeu ralentit pour lui et il shoote bien. Il a travaillé son tir toute l’année, et maintenant, il est en train de s’épanouir », poursuit son coach.

Ce match en playoffs est une forme d’apothéose pour le joueur de 22 ans qui n’a pas justifié les attentes placées initialement en lui après trois saisons dans la Grande Ligue. Tandis que son ancien rival s’est envolé pour sa troisième année dans la ligue, devenant le premier défenseur de l’année élu à l’unanimité et un finaliste pour le titre de MVP, Henderson a lutté pour s’imposer et rester en bonne santé.

« C’était assez sérieux. Mais je m’y suis tenu tous les jours. Notre équipe médicale m’a aidé à traverser ça, tout comme mes proches. Ce n’était pas facile de franchir cet obstacle, mais je suis resté fidèle à mes principes », rapporte l’intéressé au sujet de cette dernière blessure subie.

Le matin même de ce match 2, il a dit avoir eu le sentiment qu’un gros match pouvait venir. « Je me répétais la veille au soir : ‘Attaque. Ils ne peuvent rien contre toi.’ Mon objectif était d’agresser le cercle, de jouer dur, et advienne que pourra. […] Je me sens tellement chanceux de pouvoir jouer dans une situation pareille. Les playoffs, ma troisième année, une équipe jeune avec de super vétérans. Le tableau ne pouvait pas mieux se dessiner », savoure-t-il.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 28:28 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 26:39 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7 2025-26 POR 30 24:56 41.8 35.2 84.0 0.6 2.1 2.7 3.7 2.8 0.9 2.4 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.