Les Knicks ont (encore) tout gâché

Les Knicks ont peut-être changé de coach l’été dernier, mais ils n’ont pas encore chassé tous leurs démons en playoffs. Comme la saison passée contre les Pacers, lorsqu’ils avaient lâché le Game 1 après avoir mené de 17 points à six minutes de la fin, les joueurs de New York ont cette fois encore raté leur fin de match, lundi face aux Hawks. Atlanta n’a mené que moins de deux minutes dans cette rencontre, mais repart en Géorgie avec l’égalisation (1-1).

Cette fois, les Knicks comptaient douze points d’avance à l’entame du quatrième quart-temps. Une seule fois dans leur histoire, ils s’étaient inclinés après avoir abordé la dernière période avec au moins dix points d’avance : le mythique « Choke Game » et le coup de chaud de Reggie Miller lors du Match 5 de la finale de conférence 1994.

Leur bilan cette saison était pourtant quasi immaculé dans les derniers quart-temps, avec le meilleur différentiel de points de la ligue (+2,9) et un bilan de 47-2 lorsqu’ils menaient à l’entrée du dernier acte. Mais les playoffs sont une autre histoire, et New York l’a encore appris à ses dépens.

« Nous aurions pu mieux faire », a seulement concédé Mikal Bridges. « Nous avions une bonne avance, nous devons simplement continuer de jouer. Nous n’avons pas obtenu de bonnes positions en attaque, et le début de quatrième quart-temps leur a donné un peu de rythme. Vous devez garder votre intensité tout le match. »

Une attaque en berne dans le dernier quart-temps

Atlanta s’est relancé avec un 13-5 pour ouvrir cette dernière période, profitant d’un bon passage de Jonathan Kuminga mais également des quatre minutes passées par le duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns sur le banc. Leur retour n’y a toutefois rien changé : les Knicks se sont empêtrés dans une attaque sclérosée, trop dépendante du un-contre-un (5/22 au tir dans le quatrième quart-temps, 3/11 à 3-points).

« Notre rythme n’était pas aussi bon qu’il l’est habituellement », a analysé Josh Hart en conférence de presse. « Nous sommes une équipe qui fait des stops défensifs. Nous pouvons alors jouer vite et avoir de bons tirs. Mais nous n’avons pas joué comme nous le voulions. »

Et les Hawks en ont profité, portés par un excellent CJ McCollum, pour tout renverser. « C’est un match que nous aurions dû gagner, et en playoffs, vous ne pouvez pas laisser filer des matchs comme ça », a regretté Josh Hart.

New York a bien eu une dernière chance de sauver sa soirée, avec six secondes à jouer et un point de retard. Mikal Bridges, transparent offensivement en seconde période, a hésité à attaquer le cercle avant de tenter un tir à mi-distance contesté. Raté. Et les Knicks ont laissé filer un match qu’ils tenaient pourtant en main.

« J’ai juste raté ce tir », a réagi Mikal Bridges dans les vestiaires, assurant qu’il avait « aimé » cette tentative, malgré l’échec. « Il n’y avait aucun problème avec ce tir, je dois juste le mettre. J’ai essayé de trouver ma position de shoot, le chrono défilait, pour obtenir un tir en rythme. »

HAWKS STEAL GAME 2 🔥 THEY WERE DOWN 12 HEADING INTO Q4! THE SERIES IS TIED 1-1 🍿 pic.twitter.com/2KpyfseNJ1 — NBA (@NBA) April 21, 2026

« Je pense que c’était un bon tir », a acquiescé Mike Brown, qui n’avait plus de temps-mort après avoir utilisé son dernier à un peu moins de trois minutes de la fin, alors que Jalen Brunson attaquait le cercle. « Mikal a remonté le terrain, j’ai trouvé qu’il avait obtenu sa position de tir. Il était un peu en déséquilibre, mais je n’ai pas trouvé qu’il avait été trop contraint sur sa tentative. Ce sont des tirs qu’il a mis pour nous dans le passé. »

Ce passé, ce sont aussi les souvenirs de la série contre Indiana l’an passé, quelques fins de match mal gérées, ou encore Trae Young climatisant le Madison Square Garden en 2021. « Perdre un match ne veut rien dire », a préféré balayer O.G. Anunoby dans le vestiaire. « Ce sont les playoffs. C’est une bonne équipe. Nous devons revoir le match, apprendre de nos erreurs et passer aux matchs suivants. »

Gagner à l’extérieur, les Knicks savent faire

« La réalité, c’est que c’est pour cela que les séries se jouent en sept matchs », a philosophé Mike Brown. « Vous devez avancer possession par possession, quart-temps par quart-temps, match après match. Les Hawks ont fait ce qu’ils voulaient faire. Ils sont venus ici, ils nous ont pris un match et, selon moi, vous devez être capable de gagner à l’extérieur si vous espérez aller là où vous le souhaitez. Nous devons aller gagner chez eux. »

New York va devoir réagir dès mercredi pour éviter de se mettre sous pression dans une série qui pourrait lui échapper en cas de 3-1 au prochain retour dans la « Big Apple ».

« Nous avons déjà été dans cette situation », a rappelé Josh Hart, alors que les Knicks avaient remporté le Game 3 contre Indiana un an plus tôt malgré 20 points de retard, ou qu’ils s’étaient imposés à trois reprises sur le parquet de Detroit au premier tour. « Évidemment, tout le monde est frustré par cette défaite, mais nous allons arriver au troisième match avec une grande attention aux détails et beaucoup de concentration pendant 48 minutes. Nous avons des garçons de caractère qui répondent bien à ces défis. » Réponse dans 48 heures.