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Les Knicks ont crevé les écrans

Publié le 20/04/2026 à 17:04 Twitter Facebook

NBA – La défense de New York s’est bien adaptée, en seconde période du Game 1, aux écrans entre extérieurs des Hawks.

Avec Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker et CJ McCollum, les Hawks ont plusieurs armes dans leur cinq majeur pour faire mal offensivement. Ce trio peut également se faire mutuellement des écrans pour se libérer à 3-pts et pousser la défense adverse à faire des choix. Ce fut bien fait en deuxième quart-temps dans le Game 1 à New York.

« Leur pick-and-roll entre petits est un problème », reconnaît Mike Brown. « On a bien défendu dessus en seconde période alors qu’on a été débordé en début de rencontre, avec des tirs ouverts pour eux. On a augmenté notre niveau d’impact physique et notre communication contre ça, en deuxième période. »

En première période, Jalen Brunson a particulièrement souffert devant CJ McCollum. Non seulement parce qu’il a pris un coup là où ça fait mal, mais aussi parce que l’ancien des Blazers était remuant et adroit, avec 17 points à la pause.

Quand Nickeil Alexander-Walker pose un écran à CJ McCollum (ou inversement), cela pose alors beaucoup de problèmes à la défense de New York, qui ne peut pas se permettre de cibler l’arrière et de laisser l’ailier tout seul à 3-pts (ou l’inverse).

« Ils sont arrivés à un niveau de maîtrise dans ce domaine. Ils sont très bons pour faire ça. Ils bougent vite après l’écran et sont prêts à shooter », admet Jalen Brunson. « On doit être plus physique. Et aussi communiquer de meilleure manière, pour s’assurer de ne pas donner d’espaces. »

La clé ? La communication

Parler en défense, pour mieux anticiper les écrans et les déplacements, sera une clé pour les Knicks. « On peut faire mieux au niveau de la communication, surtout pour ces actions entre extérieurs. Pour ce premier match, c’était solide, mais on peut mieux faire », estime Josh Hart. « En se parlant, on peut éviter de donner des tirs ouverts à McCollum et NAW. On veut contester le plus possible leurs tirs donc on doit se parler. L’impact physique était bon mais on doit passer à la vitesse supérieure. Ils sont bons pour se démarquer avec les écrans. »

Les Knicks ont réussi à corriger ce point en seconde période et à s’imposer pour prendre les commandes de la série, avant le Game 2 ce lundi soir. Cet effort va devoir être répété dans les prochains jours et même durant toutes les séries, tant cela s’est généralisé.

« Beaucoup d’équipes qui ont des extérieurs capables de porter le ballon font cela, car c’est une action spéciale qui peut donner de l’espace à un des deux », explique Jalen Brunson. « C’est quelque chose que Boston fait remarquablement bien. Je ne dirais pas qu’ils l’ont inventé, mais ils l’ont amené à un très haut niveau », poursuit Josh Hart. « On est dans une ligue où tout le monde se copie. La meilleure façon de faire face à ça en défense, c’est la communication. »

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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