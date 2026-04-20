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Dépucelage compliqué pour les Blazers

Publié le 20/04/2026 à 13:52 Twitter Facebook

NBA – Comme leur adversaire texan, une grande partie des joueurs de Portland découvrait les playoffs. Ce Game 1, pas raté sans être réussi non plus, a servi à essuyer les plâtres.

« On s’est débarrassé du premier match. Tout le monde a désormais le premier match et le trac des playoffs dans le rétroviseur. » Scoot Henderson a parlé pour beaucoup de ses coéquipiers après la défaite à San Antonio, dans le Game 1 de ce premier tour. Il faut dire que dans le cinq majeur de Portland pour cette rencontre, seul Jrue Holiday avait l’expérience de ce niveau.

Portés par leur victoire face aux Suns pour se qualifier et par un Deni Avdija tranchant, les Blazers ont plutôt bien entamé la rencontre. Mais rapidement, avec la montée en puissance de la défense de San Antonio et de Victor Wembanyama, les joueurs de Portland ont été étouffés.

« On était un peu surexcité. Pour beaucoup d’entre nous, moi compris, ce sont nos premiers playoffs. On aurait pu faire mieux, ce n’était pas notre meilleur match », estime le leader de son équipe, All-Star cette saison, qui terminera la partie avec 30 points et 10 rebonds. « Il faut vivre un premier match de playoffs, être dans cet environnement. Pour être honnête, c’est un peu brutal. »

Une performance encourageante

Le revers est assez logique, les Spurs ayant été supérieurs à leur adversaire, mais Deni Avdija reste « très positif » après cette rencontre car, analyse-t-il, « on n’a pas été bon, on n’a pas bien shooté, notre défense a besoin d’être plus agressive. Mais on n’était pas loin ».

Lui aussi débutant sur un banc, Tiago Splitter, 65 matches de playoffs comme joueur, ajoute que « ce n’était pas notre meilleure soirée, mais c’est une série et on doit apprendre de ça. On doit s’adapter et repartir au combat ».

Après avoir essuyé les plâtres dimanche soir, les Blazers peuvent espérer vivre une seconde manche plus tranquille sur le plan mental, moins pressés par le contexte. Ce sera aussi le cas pour les Spurs de « Wemby » et les joueurs de Portland devront éviter de se retrouver dos au mur, en étant menés 2-0 avant que la série ne s’envole dans l’Oregon.

 « C’était un match d’apprentissage. C’est le premier qui est à quatre victoires dont il reste encore beaucoup de matches », réagit Donovan Clingan. « C’est une très bonne équipe en face, qui fait tout correctement. On doit simplement être meilleur, plus tranchant et jouer pleinement pendant 48 minutes. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 66 33:19 46.2 31.8 80.2 1.1 5.8 6.9 6.7 3.8 0.8 0.6 2.5 24.2
Shaedon Sharpe 50 29:25 45.2 33.7 78.7 1.0 3.3 4.3 2.6 2.9 1.4 0.1 2.0 20.8
Jerami Grant 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.1 0.7 0.6 2.5 18.6
Jrue Holiday 53 29:26 45.1 37.8 83.8 1.3 3.3 4.6 6.1 2.8 1.0 0.1 1.5 16.3
Scoot Henderson 30 24:56 41.8 35.2 84.0 0.6 2.1 2.7 3.7 2.4 0.9 0.3 2.8 14.2
Toumani Camara 82 33:18 44.0 37.0 70.8 1.6 3.6 5.1 2.5 1.8 1.1 0.4 2.9 13.4
Donovan Clingan 77 27:12 52.0 34.1 68.0 4.5 7.1 11.6 2.1 1.2 0.6 1.7 2.4 12.1
Caleb Love 49 20:40 38.8 31.8 73.5 0.5 1.8 2.3 2.5 1.3 0.6 0.1 1.0 10.4
Vít Krejčí 19 19:09 40.5 30.3 73.3 0.6 2.1 2.7 1.7 0.6 0.5 0.3 1.6 7.2
Robert Williams Iii 59 17:05 70.8 39.1 59.6 2.4 4.6 7.0 1.0 0.8 0.6 1.5 1.3 6.7
Matisse Thybulle 30 16:00 43.3 39.8 84.0 0.6 1.4 2.0 0.9 0.9 2.0 0.5 1.4 5.8
Kris Murray 57 23:23 46.7 27.9 68.4 1.6 2.0 3.6 1.4 0.8 0.9 0.4 1.6 5.8
Sidy Cissoko 75 19:08 39.8 29.8 65.9 0.8 1.4 2.2 1.5 0.9 0.7 0.3 2.4 5.1
Blake Wesley 31 11:39 45.2 27.8 55.3 0.3 1.0 1.3 2.0 1.0 0.5 0.2 1.1 4.8
Chris Youngblood 2 5:30 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Rayan Rupert 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 0.6 0.0 1.3 2.9
Duop Reath 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 2.9
Yang Hansen 43 6:59 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.5 0.5 0.7 0.1 0.2 1.0 2.2
Jayson Kent 5 4:24 57.1 25.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 2.0
Javonte Cooke 19 4:57 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.5 0.3 0.0 0.3 1.2

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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