Victor Wembanyama frappe fort et les Spurs dominent les Blazers

Dans l’ambiance très chaude du Frost Bank Center, c’est Deni Avdija qui entre le mieux dans la partie. En rythme, le leader des Blazers se montre, avant que la défense des Spurs ne fasse de même. Elle monte en puissance et fait son effet après quelques minutes. Victor Wembanyama, lui aussi, entre dans sa rencontre, avec de bons mouvements et deux paniers primés. Le shoot à 3-pts au buzzer de Keldon Johnson permet de confirmer la domination texane du premier quart-temps (30-21).

Qui est encore présente dans le deuxième car l’accès au cercle est trop facile pour San Antonio. Avec Wemby à la finition, les Spurs enchaînent les alley-oops aisément et il faut que Deni Avdija soit là pour stopper l’hémorragie et permettre à Portland de ne pas être trop distancé à la pause (59-49). Avec un 8-0 pour commencer le troisième quart-temps, dont cinq points pour Scoot Henderson, les troupes de Tiago Splitter reviennent au score.

Ça ne dure pas. La défense de San Antonio est trop forte et les limite, tandis que Devin Vassell frappe à 3-pts. Les joueurs de Mitch Johnson ont fait l’écart avant le dernier quart-temps (87-72). C’est Victor Wembanyama, avec une grosse séquence en attaque en dernier quart-temps, qui va valider le succès logique de San Antonio, 111-98. Donc 1-0 pour les Spurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Première réussie pour « Wemby ». Il était attendu et a répondu présent. Pour ses grands débuts en playoffs, le Français est rapidement entré dans la rencontre, avec 12 points en premier quart-temps. Le pivot a été juste, n’en a pas fait trop (un risque dans l’engouement d’un Game 1) et termine le match sur un excellent dernier quart-temps où il a enchaîné quelques belles actions. Sa feuille de statistiques est très bonne : 35 points à 13/21 au shoot dont 5/6 à 3-pts, 5 rebonds et 2 contres. Pour le plaisir, il décroche un record de franchise : jamais un joueur des Spurs n’avait autant marqué pour son premier match de playoffs.

– Deni Avdija trop isolé. L’Israélien n’a, lui aussi, pas manqué son rendez-vous, avec 30 points (à 57% de réussite au shoot), 10 rebonds et 5 passes, mais trop seul en attaque, il ne peut pas renverser une défense aussi solide que celle de San Antonio. Les Blazers ont shooté à 10/38 à 3-pts et il n’y a que Scoot Henderson, en début de troisième quart-temps, qui a semblé pouvoir le seconder. Ce n’est clairement pas assez et Portland va devoir monter d’un cran en attaque pour espérer gagner un match dans cette série.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.