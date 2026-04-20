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Victor Wembanyama frappe fort et les Spurs dominent les Blazers

Publié le 20/04/2026 à 7:02 Twitter Facebook

NBA – Avec 35 points, Victor Wembanyama a réussi son premier match en playoffs et San Antonio n’a pas tremblé pour remporter cette première manche (111-98).

Dans l’ambiance très chaude du Frost Bank Center, c’est Deni Avdija qui entre le mieux dans la partie. En rythme, le leader des Blazers se montre, avant que la défense des Spurs ne fasse de même. Elle monte en puissance et fait son effet après quelques minutes. Victor Wembanyama, lui aussi, entre dans sa rencontre, avec de bons mouvements et deux paniers primés. Le shoot à 3-pts au buzzer de Keldon Johnson permet de confirmer la domination texane du premier quart-temps (30-21).

Qui est encore présente dans le deuxième car l’accès au cercle est trop facile pour San Antonio. Avec Wemby à la finition, les Spurs enchaînent les alley-oops aisément et il faut que Deni Avdija soit là pour stopper l’hémorragie et permettre à Portland de ne pas être trop distancé à la pause (59-49). Avec un 8-0 pour commencer le troisième quart-temps, dont cinq points pour Scoot Henderson, les troupes de Tiago Splitter reviennent au score.

Ça ne dure pas. La défense de San Antonio est trop forte et les limite, tandis que Devin Vassell frappe à 3-pts. Les joueurs de Mitch Johnson ont fait l’écart avant le dernier quart-temps (87-72). C’est Victor Wembanyama, avec une grosse séquence en attaque en dernier quart-temps, qui va valider le succès logique de San Antonio, 111-98. Donc 1-0 pour les Spurs. 

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Première réussie pour « Wemby ». Il était attendu et a répondu présent. Pour ses grands débuts en playoffs, le Français est rapidement entré dans la rencontre, avec 12 points en premier quart-temps. Le pivot a été juste, n’en a pas fait trop (un risque dans l’engouement d’un Game 1) et termine le match sur un excellent dernier quart-temps où il a enchaîné quelques belles actions. Sa feuille de statistiques est très bonne : 35 points à 13/21 au shoot dont 5/6 à 3-pts, 5 rebonds et 2 contres. Pour le plaisir, il décroche un record de franchise : jamais un joueur des Spurs n’avait autant marqué pour son premier match de playoffs.

– Deni Avdija trop isolé. L’Israélien n’a, lui aussi, pas manqué son rendez-vous, avec 30 points (à 57% de réussite au shoot), 10 rebonds et 5 passes, mais trop seul en attaque, il ne peut pas renverser une défense aussi solide que celle de San Antonio. Les Blazers ont shooté à 10/38 à 3-pts et il n’y a que Scoot Henderson, en début de troisième quart-temps, qui a semblé pouvoir le seconder. Ce n’est clairement pas assez et Portland va devoir monter d’un cran en attaque pour espérer gagner un match dans cette série.

San Antonio Spurs / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 33 13/21 5/6 4/5 0 5 5 1 2 0 4 2 4 35 30
De'Aaron Fox 34 7/15 2/5 1/2 2 3 5 8 3 1 0 0 12 17 22
Stephon Castle 33 4/13 1/5 8/8 1 6 7 7 3 0 3 0 -2 17 19
Devin Vassell 34 5/13 4/9 1/2 0 3 3 2 2 0 1 2 8 15 12
Julian Champagnie 30 2/3 2/3 0/0 1 4 5 2 2 3 1 1 13 6 15
Luke Kornet 14 5/6 0/0 0/0 2 4 6 1 0 1 0 0 9 10 17
Dylan Harper 23 3/7 0/2 0/0 1 3 4 2 2 0 2 0 18 6 6
Keldon Johnson 20 1/4 1/2 0/0 3 4 7 1 2 1 2 0 2 3 7
Harrison Barnes 12 0/2 0/1 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Bismack Biyombo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly Olynyk 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindy Waters III 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carter Bryant 4 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 1 0 2
Total 40/84 15/33 16/19 11 34 45 24 19 6 13 5 111
Portland Trail Blazers / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 39 12/21 2/5 4/6 1 9 10 5 2 1 2 1 -12 30 34
Scoot Henderson 27 7/11 2/4 2/2 0 3 3 3 4 1 3 0 -3 18 18
Jrue Holiday 36 4/15 1/7 0/0 2 2 4 11 3 1 1 0 -7 9 13
Toumani Camara 32 2/7 2/5 2/2 1 1 2 1 2 2 2 1 -15 8 7
Donovan Clingan 22 2/7 0/3 0/0 1 6 7 1 3 0 0 0 -10 4 7
Robert Williams III 16 5/7 1/3 0/0 3 3 6 4 0 0 0 0 3 11 19
Shaedon Sharpe 22 4/13 0/4 2/2 0 1 1 2 1 1 0 0 9 10 5
Jerami Grant 19 2/6 1/3 0/0 0 0 0 0 1 2 2 0 -25 5 1
Matisse Thybulle 21 1/3 1/3 0/0 0 4 4 1 1 1 0 0 -4 3 7
Vit Krejci 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blake Wesley 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Murray 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Sidy Cissoko 1 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hansen Yang 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 39/91 10/38 10/12 8 30 38 28 17 9 10 2 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

SAS111
POR98
BOS123
PHI91
DET101
ORL112
OKC119
PHO84

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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