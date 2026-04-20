Victor Wembanyama était prêt pour ses grands débuts en playoffs

Peu importe le moment où cela intervient dans une carrière, un premier match de playoffs, c’est spécial. Encore plus quand on a réalisé une grosse saison régulière et que sa franchise n’a pas disputé les playoffs depuis quelques années. Et également quand on est placé sous le haut patronage de Tim Duncan et David Robinson.

Tel était le contexte autour de Victor Wembanyama, qui vivait donc le premier match de sa carrière en playoffs face aux Blazers, trois ans après son arrivée en NBA.

« Dès que je suis arrivé sur le parquet, même pendant l’échauffement, j’ai senti que l’atmosphère était différente », a d’ailleurs bien remarqué le Français. « Tout le monde était prêt, les fans aussi. C’est sans doute la salle la plus enthousiaste qu’on a vue de la saison. »

Et « Wemby », lui, était-il aussi préparé pour ce grand rendez-vous ? Oui. Il a manqué son premier tir mais après quelques minutes, son impact s’est fait ressentir, avec 12 points en premier quart-temps.

« Il était prêt », juge Mitch Johnson. « On partage la même vision : atteindre un haut niveau de préparation, de précision, de compétitivité, d’engagement physique. Ce jeune homme a réellement envie de s’inscrire dans cette dynamique. C’était son premier match de playoffs et il se fixe des attentes et des objectifs très ambitieux. »

Un record de franchise devant Tim Duncan

Victor Wembanyama a parfaitement conclu la victoire des Spurs avec un dernier quart-temps à 14 points. Le All-Star a réussi plusieurs belles actions techniquement, avec de jolis mouvements, en plus de frapper à 3-pts.

Au total, il a inscrit 35 points (record de franchise pour un premier match de playoffs, devant les 32 points de Tim Duncan), avec 5 rebonds et 2 contres, à 13/21 au shoot dont 5/6 à 3-pts, en 33 minutes.

Offensivement, « Wemby » a fait des grosses différences mais également en défense évidemment. Certes, ses chiffres au rebond et au contre ne sont pas impressionnants, mais sa présence a considérablement gêné les Blazers, qui ont régulièrement hésité à aller au cercle face à lui.

Les Spurs ont mis quelques minutes en premier quart-temps à monter en régime dans ce domaine pour ensuite étouffer des Blazers sans autre solution pour marquer des points que Deni Avdija.

« C’est au moment où notre défense est montée d’un cran qu’il a pris ses marques. Portland est bien parvenu à créer de la confusion avec plusieurs actions et il a été parfait pour organiser le deuxième rideau », analyse encore le coach de San Antonio. « Vic, c’est Vic. Et il a fait un magnifique match », conclut Devin Vassell.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.