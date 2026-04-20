Les « Twin Towers » au rendez-vous pour le retour des Spurs en playoffs

Tim Duncan et David Robinson n’allaient pas manquer ça. Pour le retour des Spurs en playoffs, auxquels la franchise n’avait plus goûté depuis 2019, les deux légendes avaient pris place côte à côte au Frost Bank Center afin d’assister aux grands débuts de Victor Wembanyama sur la scène des phases finales.

Evidemment, les caméras de télévision n’ont pas manqué de revenir sur les anciennes « Twin Towers » quand « Wemby » réalisait une action qui enflammait la salle de San Antonio…

« J’ai entendu la foule quand ils sont passés à l’écran » a ainsi réagi le Français, interrogé sur la présence de ses deux illustres aînés. « C’est le moment où les supporters ont été les plus bruyants en dehors des phases de jeu. Rien que de voir ces deux-là au bord du terrain et l’accueil que leur réservent les supporters… C’est incroyable. »

Est-ce qu’il ne s’agissait pas d’une pression supplémentaire pour la nouvelle superstar de la franchise texane ?

« Je ne dirais pas que c’est un poids. Je dirais plutôt que ça procure un sentiment de sécurité. On a l’impression que si on trébuche, il y a plein de mains prêtes à nous rattraper. Dès le premier jour, j’ai ressenti ça. »