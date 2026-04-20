Les Pistons pris à leur propre jeu

Décevant depuis plusieurs mois, le Magic a-t-il retrouvé son meilleur basket, au meilleur moment ? Après avoir laminé les Hornets pour arracher la 8e place qualificative pour les playoffs, Paolo Banchero et ses coéquipiers sont allés gagner à Detroit, pour récupérer l’avantage du terrain.

Le tout en jouant un basket très proche de celui des Pistons avec beaucoup d’engagement et d’agressivité.

« Commencer en encaissant un quart-temps à 35 points… ce n’est pas habituel pour nous » souligne JB Bickerstaff. « On leur a couru après toute la soirée. On a réussi quelques séries pour revenir dans le match, mais défensivement, je ne pense pas qu’on ait été à notre niveau. Il y a eu des erreurs importantes, des fautes qu’ils ont su exploiter. Et je pense aussi que le fait de se réhabituer à jouer en mode NBA nous a un peu coûté ce soir. »

Une attaque statique

Effectivement, les Pistons n’avaient plus joué depuis une semaine, et ce genre de coupure est parfois difficile à encaisser. À l’inverse, le Magic venait de disputer deux rencontres de play-in, et ils étaient déjà en « mode playoffs », là où les Pistons étaient en « mode saison régulière ».

« On savait à quoi s’attendre » assure-t-il pourtant. « Encore une fois, c’était une bonne opportunité pour nous de revenir sur le terrain, de ressentir l’intensité, et de mieux nous préparer pour le prochain match. »

JB Bickerstaff n’a jamais trouvé un cinq capable de bien attaquer et bien défendre, et le collectif a rapidement disparu en attaque avec beaucoup d’isolation, et peu de circulation de balle.

« Il y a eu des moments où notre jeu est devenu statique. Je pense que c’est lié au fait qu’on a été menés tôt, et chaque possession semblait alors très importante, très lourde » concède l’entraîneur de Detroit. « On en est arrivés à vouloir tout faire seuls, à chercher le coup parfait à chaque action. Mais il y a eu des séquences où on a trouvé ce qu’il fallait faire. On doit simplement reproduire ça plus souvent. »