Chet Holmgren a allumé la mèche

L’histoire s’est déroulée en trois actes. Il y a d’abord eu deux provocations de Dillon Brooks : une avant le match, en refusant de le laisser toucher le ballon, puis une autre après seulement cinq minutes de jeu, lorsque l’ailier des Suns a écopé d’une Flagrant pour l’avoir giflé dans le feu de l’action. Mais la suite, Chet Holmgren l’a écrite ballon en main, livrant la meilleure réponse possible pour mettre son équipe sur les bons rails dans ce Game 1.

Agressif d’entrée, Chet Holmgren s’est révélé précieux après la sortie rapide pour deux fautes d’Isaiah Hartenstein, inscrivant 13 points dans le premier acte, conclu sur une action spectaculaire : une passe laser de Jaylin Williams à 2,7 secondes de la fin, suivie d’un tir à 3-points au buzzer de son coéquipier.

« Il pense être un super quarterback, niveau Hall of Fame, mais il avait aussi un super wide receiver de l’autre côté du terrain. Il faut quand même le féliciter pour avoir envoyé le ballon exactement où il fallait, afin que je puisse le récupérer et conclure l’action », a glissé Chet Holmgren.

CHET HOLMGREN HITS THE FIRST QUARTER BUZZER BEATER 😤😤 pic.twitter.com/ZaDWNcxIV4 — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) April 19, 2026

« Jaylin a un super bras, il peut vraiment envoyer le ballon », a complété son coach, Mark Daigneault. « C’est donc le gars parfait dans cette situation. Il le sait, et on l’a déjà utilisé plusieurs fois sur ce type d’action. Ils ont de très bons automatismes. La clé, dans cette situation, c’est de ne pas envoyer le ballon en touche. Si vous prenez quelqu’un qui l’envoie trop fort, l’autre équipe le récupère. Lui est suffisamment intelligent pour doser sa passe. Et si jamais le ballon sort après avoir été remis en jeu, la remise en jeu suivante se fera à 15 mètres de notre panier. »

De l’impact des deux côtés du terrain

Son tir à 3-points au buzzer a confirmé l’excellente entame d’OKC, reléguant au passage Phoenix à 15 longueurs. Les Suns n’ont ensuite jamais été en mesure de revenir dans le coup.

Moins en vue en attaque par la suite, Chet Holmgren a terminé avec 16 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en seulement 25 minutes. Il a continué d’avoir un impact considérable sur la rencontre grâce à sa défense et à sa capacité à contrecarrer les plans adverses, qu’il évolue au poste 4 ou au poste 5.

« Sa polyvalence défensive nous permet de varier les options », a ajouté Mark Daigneault. « Les Suns jouent actuellement un peu plus ‘small ball’. On apprécie d’avoir Isaiah Hartenstein, qui nous apporte des avantages dans certains domaines. Mais on ne pourrait pas en profiter si Chet n’était pas aussi polyvalent, avec sa capacité à jouer sur tout le terrain, à défendre sur plusieurs positions et à gérer différentes couvertures en temps réel. C’est vraiment impressionnant. C’est une chose d’être un excellent protecteur de cercle, c’en est une autre de l’être tout en ajoutant tout ce qu’il nous apporte par ailleurs. »

Au même titre que Jalen Williams et d’autres, Chet Holmgren a été parfait dans son registre, comme l’a souligné Shai Gilgeous-Alexander, qui attend désormais de son lieutenant qu’il poursuive sur cette lancée.

« Le Chet qu’on voit aujourd’hui, c’est la pire version de Chet qu’on verra. C’est tout simplement sa mentalité et son éthique de travail. Chet est simplement quelqu’un qui s’améliore chaque jour et chaque année, et on le constate de nos propres yeux », a ainsi souligné le MVP en titre, fier de pouvoir compter sur de tels lieutenants.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.