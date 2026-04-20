OKC gifle Phoenix pour son entrée en playoffs

Direction le Repeat ! Le Thunder a envoyé un message à la concurrence pour son entrée en lice en playoffs en écrasant les Suns, dépassés dans l’intensité du début à la fin pour encaisser un revers de 35 points. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams (25 et 22 points) avec sept joueurs à 8 points et plus.

OKC a très vite pris la mesure des Suns, malgré une bonne entame de Devin Booker et ses coéquipiers (9-12). Les locaux ont placé un 17-2 qui a donné le ton, avec de l’agressivité défensive, une vitesse folle sur la transition, et une domination sans partage dans la raquette. Passé au poste 5 après les deux fautes rapides d’Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren a brillé en claquant tout ce qui traînant dans le cercle avant de boucler le premier acte d’un 3-points «Lebronesque» au buzzer. Relégué à -15 (35-20), Phoenix n’était pas au bout de ses peines, la «second unit» du Thunder prenant le relais dans le même esprit, à l’image des deux paniers à 3-points d’Ajay Mitchell et d’une première envolée de Cason Wallace.

L’écart a grimpé jusqu’à +25 sur deux lancers de Jalen Williams (49-24) avant que Devin Booker ne sorte la tête de l’eau sur un 3+1 et un autre 3-points pour stopper l’hémorragie. Les deux paniers de SGA et le 3-points de Chet Holmgren ont toutefois permis à OKC de rentrer aux vestiaires à +21 (65-44).

Brièvement revenu à -15 grâce à la paire Green-Booker au retour des vestiaires, Phoenix a plongé pour de bon, sans solution face à la montée en puissance de la paire Luguentz Dort et Jalen Williams qui ont enchaîné les 3-points et les percussions vers le cercle. Les 3-points d’Ajay Mitchell et Jaylin Williams pour boucler le troisième quart-temps ont (déjà) mis fin au suspense, OKC comptant 31 points au score (97-66). Les remplaçants de Mark Daigneault n’ont même pas levé le pied sur les 12 dernières minutes, humiliant les Suns jusqu’au bout pour s’imposer 119-84. Un match à oublier pour Phoenix qui retentera sa chance mercredi soir dans le Game 2.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Distribution de baffes… et de «Flagrant». Cinq minutes, c’est le temps qu’il aura fallu à Dillon Brooks pour récolter sa première faute «Flagrant» de cette campagne de playoffs. Après un ballon perdu, l’ailier des Suns a laissé traîner sa main sur le visage de Chet Holmgren, héritant d’une Flagrant 1. Dans un style similaire dans le deuxième quart-temps, Isiah hartenstein a lui aussi «baffé» Royce O’Neale et s’en est tiré avec la même sanction. Une Flagrant 1 partout, balle au centre.

Chet Holmgren répond présent. OKC aurait pu vivre une entame bien plus compliquée, après le bon départ des Suns puis les deux fautes rapides d’Isaiah Hartenstein. Chet Holmgren a saisi la balle au bond, remplaçant son coéquipier au poste 5 avec brio et enchaînant les actions décisives pour contribuer à remettre le Thunder dans le droit chemin. Son 3-points au buzzer du premier quart-temps a mis un coup sur la tête des Suns, relégué à -15 en un clin d’oeil.

Shai Gilgeous-Alexander a arrosé. C’est peut-être le point le plus déprimant pour Phoenix, qui a pris le bouillon sans que SGA ait eu à forcer son talent ! En trois quart-temps, le leader du Thunder a pas mal arrosé avec son 5/18 au tir, se rattrapant avec un impeccable 15/17 au lancer-franc. Qu’est ce que ça va être quand il aura réglé la mire si le reste de l’équipe maintient le même niveau !

Jordan Goodwin rejoint Mark Williams. L’absence de Mark Williams a pesé pour Phoenix, dominé dans la peinture dans l’entame qui a permis à OKC de prendre rapidement le dessus. Malheureusement pour les Suns, Jordan Goodwin a lui aussi dû déclarer forfait à la pause, touché au mollet. Voilà qui commence à faire beaucoup quand on veut rivaliser avec le champion en titre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.