Une soirée en enfer pour les Suns

Affronter le champion en titre chez lui est déjà périlleux. Le faire alors que l’adversaire a eu une semaine de repos tandis qu’on a joué sa peau pendant deux intenses matches de « play-in », c’est se rajouter des difficultés considérables. La conclusion logique de cette réflexion, c’est qu’on peut vivre une soirée très longue et pénible.

Les Suns peuvent en témoigner après cette lourde défaite de 35 points (119-84) dans le Game 1 du premier tour à Oklahoma City. Dès le premier quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont mis la main sur la rencontre.

« On a perdu 19 ballons et ils ont également pris 19 rebonds offensifs. C’est la recette pour un désastre », se lamente Devin Booker. « Notre mouvement du ballon n’a pas été bon. On ne peut pas jouer en isolation cette équipe », constate et prévient Jordan Ott. « On ne peut pas trop garder le ballon face à eux, ni prendre des shoots difficiles à 2-pts. »

C’est déjà dangereux de le faire habituellement, mais encore plus en playoffs. « Ils prennent la saison régulière au sérieux mais savent quand les choses sérieuses commencent. Ils tentent de faire le doublé », poursuit Devin Booker, auteur de 23 points. « On ne peut pas perdre autant de ballons car ça nourrit cette équipe, son public. C’est l’effet boule de neige. »

Un match à déjà oublier

Le Thunder a inscrit 34 points grâce aux 19 ballons perdus des Suns. Ces derniers, eux, n’ont eu que 6 ballons perdus à exploiter, qui furent transformés en seulement deux petits points. Cet écart de 34-2 est énorme et a fait toute la différence dans cette première manche.

« Dès qu’on les affronte, il faut faire attention aux ballons, aux possessions, il faut prendre des tirs. On ne l’a pas fait », insiste le coach de Phoenix. « Leur impact physique, leur taille, leur envergure, leurs qualités athlétiques vous forcent à prendre les bonnes décisions et vite. C’est clair qu’on doit corriger ça. »

La série commence mal pour les Suns mais l’avantage en playoffs, c’est qu’une défaite de 35 points reste une seule et unique défaite. Il n’y a que 1-0 et le Thunder s’attend à voir une équipe avec un autre visage dans le Game 2.

« Ils étaient un peu fatigués donc ça a sans doute joué un peu », estime Shai Gilgeous-Alexander, alors que Phoenix avait affronté Portland et Golden State mardi et vendredi avant ce match de dimanche soir. « Cette équipe va être bien meilleure au fil de la série. Ils ont des bons joueurs, sont bien coachés, jouent dur et correctement. On doit être prêt à faire mieux car on s’attend à ce que l’équipe adverse soit meilleure. »