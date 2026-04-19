Boosté par le retour de son père, Karl-Anthony Towns a trouvé son second souffle

Voilà un mois que Karl-Anthony Towns doit composer avec les soucis de santé de son père, victime d’une obstruction coronarienne. L’intérieur dominicain, qui a perdu sa mère il y a six ans, était donc le plus heureux des fistons après ce Game 1 remporté par les Knicks face à Atlanta, pour le retour de Karl Sr. au premier rang.

« C’est la personne la plus importante dans ma vie. C’est vraiment génial de le retrouver ici pour me soutenir. Chaque enfant, qui fait du basket ou du sport en général et qui voit son père assister à sa compétition, va ressentir une certaine fierté. On veut le rendre fier. C’était super de pouvoir le voir au bord du terrain et de partager ces moments particuliers avec lui », a-t-il confié après le match.

Décisif dans le final

Face à des Hawks accrocheurs pendant trois quarts temps, Karl-Anthony Towns (25 points, 8 rebonds, 4 passes décisives) a trouvé son second souffle en fin de match pour scorer 9 précieux points dans le 13-2 qui aura été fatal à Atlanta, puis en mettant fin au 11-0 des Hawks d’un lay-up synonyme de victoire.

Avec les « role players » de l’équipe, il a ainsi su prendre le relais de Jalen Brunson, parti en boulet de canon en premier quart temps, mais qui n’a scoré qu’un panier dans le jeu ensuite.

« Plus on est sur le terrain ensemble, plus notre cohésion s’améliore. On a grandi en tant que coéquipiers et en tant qu’amis et ça se voit dans notre façon de jouer », a ainsi souligné le meneur de jeu de New York.

L’alternance, sa première arme

Pour Mike Brown, Karl-Anthony Towns s’est aussi distingué par sa capacité à lire le jeu, avec de la création pour les autres en première mi-temps, et une exécution parfaite de l’alternance entre ses 3-points et ses drives pour prendre le meilleur sur Onyeka Okongwu dans le final.

« En première mi-temps, il a beaucoup facilité le jeu. On a joué à travers lui et il a fait de très bonnes passes pour nous procurer des paniers faciles. On essaie un peu de mixer le jeu pour lui. On essaie aussi de le mettre dans des situations de pick and roll, où il peut aussi faire du pick and pop pour tirer de loin ou partir en dribble », a déclaré le coach des Knicks. « On veut aussi qu’il puisse créer pour nous. L’adversaire doit aussi le défendre et rester près de lui, ce qui crée de l’espace pour nous en tête de raquette. »

De quoi lancer la postseason de KAT qui pourra encore compter sur le soutien du paternel dans le Game 2, lundi.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.