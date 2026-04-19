Les Rockets jouent la carte de la prudence avec Kevin Durant

Quelques minutes avant le Game 1 entre les Lakers et les Rockets, c’est Ime Udoka qui a annoncé le forfait de Kevin Durant en conférence de presse, à cause d’une contusion au genou droit.

« Il a reçu un coup sur le genou à l’entraînement, mercredi », a déclaré le coach de la franchise texane, alors que son joueur s’est tout de même échauffé à Los Angeles. « On espère que ce ne sera l’affaire que d’un seul match, mais il s’est testé et il ne se sentait pas suffisamment bien pour jouer. »

Remplacé par Reed Sheppard dans le cinq majeur, Kevin Durant n’avait jusqu’à présent raté que quatre petits matchs avec Houston cette saison. Sa présence pour le Game 2 de mardi n’est pas encore assurée, mais une IRM n’a rien révélé de grave et l’optimisme semble donc de mise dans les rangs texans.

« La tolérance à la douleur est une chose, mais c’est surtout le fait d’être limité dans ses mouvements qui explique [son absence] », a ajouté Ime Udoka. « Il a du mal à effectuer certains mouvements de flexion. J’ai l’impression qu’il a été touché à un endroit handicapant. S’il s’agissait d’un simple coup, il aurait pu jouer malgré la douleur, mais là, c’est juste au-dessus du genou, vers le tendon rotulien, donc c’est très sensible et douloureux. »

Quoi qu’il en soit, le coach des Rockets se dit « très à l’aise avec le groupe à disposition », lui vouant même « une confiance totale », puisque son équipe a eu « un cinquième titulaire tournant pendant toute la saison ».

On imagine cependant qu’il préfère avoir Kevin Durant sur le terrain et non sur le banc…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.