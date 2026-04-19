Victor Wembanyama est déjà le 6e sportif préféré des Français

En marge de la première participation aux playoffs de Victor Wembanyama, un sondage Odoxa pour Winamax et RTL révèle que le joueur des Spurs renforce davantage sa cote de popularité en France, où il est déjà celui qui vend le plus de maillots NBA.

À tel point qu’avec 16% des suffrages, il est aujourd’hui le 6e sportif préféré des Français, à égalité avec le Ballon d’or Ousmane Dembélé, en n’étant devancé que par d’autres références de leur discipline : Léon Marchand (43%), Teddy Riner (34%), Antoine Dupont (33%), Kylian Mbappé (23%) et Félix Lebrun (17%).

Pour les Français, « Wemby » est même le 4e sportif qui incarne le plus l’avenir du sport en France. À peine âgé de 22 ans, il glane 19% des voix, derrière Léon Marchand (43%), Félix Lebrun (25%) et Antoine Dupont (20%).

À noter que l’intérieur All-Star est même le 5e sportif préféré des amateurs de sport en général, séduisant 22% des personnes interrogées, en plus de passer à la 3e place des sportifs qui incarnent le plus l’avenir du sport en France, toujours chez ces mêmes amateurs de sport en général.

Plébiscité par les fans

Mais ce n’est pas tout. Preuve que la « Wembamania » a totalement envahi l’Hexagone, Victor Wembanyama donne envie aux Français de s’intéresser à lui. Ainsi, si seulement 57% des amateurs de NBA ont l’intention de suivre les playoffs, ils sont en revanche 79% à déclarer qu’ils se tiendront informés de ses performances.

D’ailleurs, 84% des sondés assurent être impressionnés par les prestations du joueur de San Antonio, 78% considérant qu’il est le principal responsable de la transformation des Spurs.

Ils sont même 79% à le voir être nommé Défenseur de l’année et 62% à croire qu’il sera élu MVP, tandis qu’ils sont 58% à penser qu’il va être sacré champion NBA dès cette année…

Désormais habitué à faire briller la France outre-Atlantique, Victor Wembanyama tentera maintenant de donner raison à tous ces votants, alors que les playoffs de la franchise texane commenceront ce dimanche soir (03h00).

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.