Victor Wembanyama, numéro 1 des ventes de maillots en France

Devancé par Stephen Curry, Luka Doncic et Jalen Brunson à l’échelle globale, Victor Wembanyama est en revanche le plus gros vendeur de maillots à l’échelle française.

Prophète en son pays, « Wemby » devance ainsi Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, alors que Stephen Curry se retrouve au pied du podium, juste devant Luka Doncic.

Viennent ensuite Jayson Tatum et Ja Morant malgré leurs saisons quasi blanches, tandis que LeBron James pointe à la 8e place, avec Tyrese Maxey et Jalen Brunson pour compléter le Top 10.

Coéquipier de Victor Wembanyama chez les Spurs, Stephon Castle possède déjà une belle cote de popularité en France, car il apparaît en 12e position, un rang derrière le rookie Cooper Flagg, mais devant LaMelo Ball, Bam Adebayo et enfin Giannis Antetokounmpo.

Aucune trace de Nikola Jokic, Kevin Durant, James Harden, Kawhi Leonard ou encore Joel Embiid dans le Top 15.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.