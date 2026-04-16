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Victor Wembanyama, numéro 1 des ventes de maillots en France

Publié le 16/04/2026 à 12:34 Twitter Facebook

S’il n’est « que » quatrième des ventes de maillot au global, Victor Wembanyama est bien évidemment le leader du classement en France.

Le maillot de Victor WembanyamaDevancé par Stephen Curry, Luka Doncic et Jalen Brunson à l’échelle globale, Victor Wembanyama est en revanche le plus gros vendeur de maillots à l’échelle française.

Prophète en son pays, « Wemby » devance ainsi Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, alors que Stephen Curry se retrouve au pied du podium, juste devant Luka Doncic.

Viennent ensuite Jayson Tatum et Ja Morant malgré leurs saisons quasi blanches, tandis que LeBron James pointe à la 8e place, avec Tyrese Maxey et Jalen Brunson pour compléter le Top 10.

Coéquipier de Victor Wembanyama chez les Spurs, Stephon Castle possède déjà une belle cote de popularité en France, car il apparaît en 12e position, un rang derrière le rookie Cooper Flagg, mais devant LaMelo Ball, Bam Adebayo et enfin Giannis Antetokounmpo.

Aucune trace de Nikola Jokic, Kevin Durant, James Harden, Kawhi Leonard ou encore Joel Embiid dans le Top 15.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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