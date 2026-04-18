Tyronn Lue va coacher les Clippers « pendant un bon moment »

La saison des Clippers fut rocambolesque. Après avoir commencé par un catastrophique bilan de 6-21, la franchise a su retrouver des qualités et gagner des matches, pour finir avec un bilan de 42-40 et une neuvième place dans la conférence Ouest. En ayant aussi échangé James Harden, pour Darius Garland, en cours d’exercice.

Finalement, elle a échoué en « play-in » en craquant en dernier quart-temps face à Golden State. Vu les dernières semaines, la franchise avait l’ambition de rejoindre les playoffs, donc la déception est grande, alors que cela semblait bien, bien loin en décembre 2025, voire illusoire.

Alors que retenir au final, le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Et que faire avec Tyronn Lue, qui n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, une première depuis 2022 ? Pour Lawrence Frank, le choix est simple.

« Tyronn et son staff ont fait un remarquable travail, au quotidien »

« Même à notre plus bas, à 6-21, il n’a jamais été question d’avoir un autre entraîneur que Ty. Il va être notre entraîneur pour un bon moment », assure le président des Clippers, sachant que l’ancien coach des Cavaliers est sous contrat jusqu’en 2029.

Malgré la défaite contre les Warriors, un Kawhi Leonard en bonne santé et l’arrivée positive de Darius Garland, ainsi que le bilan de 36 victoires pour 19 défaites pour conclure la saison régulière laissent imaginer que le prochain exercice pourrait mieux se passer, s’il n’y a pas ce gros retard à l’allumage.

« Tyronn et son staff ont fait un remarquable travail, au quotidien, pour avoir le bon état d’esprit et ne pas baisser les bras », insiste Lawrence Frank. « C’est un coach incroyable, un excellent partenaire. Et l’une des qualités que l’on recherche, non seulement pour le staff mais aussi chez les joueurs, c’est cette volonté de progresser. »