Kawhi Leonard se fait davantage entendre

C’est une scène qui a marqué Bennedict Mathurin. Il y a un mois, le nouveau joueur des Clippers a eu la balle de match à 3-pts face au Magic. Il a manqué sa tentative. Au sol après son raté, il a été rejoint par Kawhi Leonard. Ce simple geste de soutien, sans oublier les mots qui vont avec, avait touché l’arrière. « Ce n’est pas rien de me montrer du soutien et de l’amour », avait-il déclaré.

« La première chose qu’il a dite à Mathurin, c’est que ça faisait partie de l’apprentissage, que ça allait. Qu’un Hall of Famer, qui joue à un tel niveau cette année, puisse donner ce type de confiance à Mathurin, c’était capital », raconte Kris Dunn, à The Athletic, sur cette scène et ses conséquences. « Cela montre qu’il a franchi un cap au niveau de son leadership. »

On le sait et on l’observe depuis trois mois maintenant, Kawhi Leonard est sacrément monté d’un cran sportivement depuis décembre 2025. La preuve : sur les 40 derniers matches qu’il a joués, il tourne à 29.8 points de moyenne à 51% de réussite au shoot et 39% à 3-pts. Il porte les Clippers et, en plus, assume pleinement ce rôle.

« Cette année, c’est différent, avec James Harden et Ivica Zubac qui sont partis. Il a compris qu’il devait parler davantage », poursuit Kris Dunn. « On a beaucoup de jeunes et il fait un remarquable boulot avec eux. Il parle bien plus. Tout le monde le sait, c’est un taiseux… mais il ne l’est pas. Ça dépend des moments. »

Il parle un peu et montre beaucoup

Alors, « The Klaw » est-il vraiment mutique ou non ? « Il est vocal », répond Nicolas Batum. « Il n’est pas le plus bavard des coéquipiers que j’aie eus, mais il parle néanmoins. Et quand on parle de montrer l’exemple, c’est un peu ça. On peut lui faire confiance : il ne fait pas d’erreurs. C’est tout ce qu’on attend de lui. »

Bennedict Mathurin va également dans ce sens. Le double champion et MVP des Finals (2014, 2019) n’a pas forcément besoin de l’ouvrir constamment. Il fait et c’est déjà beaucoup. « Sa façon de jouer motive beaucoup de joueurs à faire les bonnes choses. On voit qu’il travaille et ça parle pour lui », constate l’ancien joueur d’Indiana.

« Ce groupe aime le basket, il aime s’amuser et se battre. On n’a peur de personne, même si on n’est pas les plus talentueux ou si notre bilan n’est pas le meilleur », conclut Kawhi Leonard. « Il y a beaucoup de jeunes joueurs, des gars qui du temps de jeu cette année dans différents rôles et qui se montrent à la hauteur. Il suffit de leur dire de profiter de l’instant présent, même quand on est menés au score ou que les décisions arbitrales ne jouent pas en notre faveur. Au fond, ce n’est que du basket. Il faut simplement continuer d’avancer, de jouer et prendre du plaisir. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 57 32:09 50.4 38.4 90.1 1.0 5.2 6.3 3.6 1.2 2.0 2.1 0.5 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.