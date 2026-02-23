Bennedict Mathurin n’a pas converti la balle de match

Contre Orlando et pour la quatrième fois de suite, la rencontre des Clippers s’est jouée à trois points ou moins. Le Magic avait quatre points d’avance à 40 secondes de la fin, avant un panier de Kawhi Leonard et un stop, avec un contre de Yanic Konan Niederhäuser. Dès lors, les joueurs de Tyronn Lue ont la balle de match.

Bennedict Mathurin remonte le terrain avant de servir Kawhi Leonard, ciblé par les défenseurs d’Orlando. Il renvoie alors le ballon à son nouveau coéquipier, qui a un shoot assez ouvert derrière l’arc. Mais c’est raté, comme Nicolas Batum face aux Lakers…

« Je n’arrête pas d’y penser. Mais c’était un très bon tir », raconte l’ancien des Pacers. « C’était une excellente expérience à vivre. C’est évident que j’aurais aimé mettre ce tir, mais je ne peux rien faire d’autre que travailler pour m’améliorer. »

Outre le fait d’avoir un shoot plus qu’abordable pour lui, il fut en plus servi par Kawhi Leonard, le All-Star de l’équipe, impressionnant depuis deux mois, qui venait de marquer un panier important et a terminé cette rencontre avec 37 points. « The Klaw » a immédiatement rejoint son coéquipier, au sol, après son raté.

« Ça veut dire beaucoup », commente Bennedict Mathurin. « Il est, d’après moi, un des meilleurs joueurs de l’histoire, donc ce n’est pas rien de me montrer du soutien et de l’amour. Il y en a encore beaucoup devant moi donc voir un joueur comme lui, qui a mis tant de shoots, faire ça, c’était agréable. »

Avec 21 points, 9 rebonds et 5 passes, l’arrière a fait un match plus que correct, avec une relative maladresse (7/16 dont 1/5 à 3-pts) qui aurait été vite oubliée si ce dernier shoot avait transpercé les filets. Mais pas question de lui en vouloir. « Il a eu un bon tir à la fin et ne l’a pas mis. Ce n’est pas si grave », tempère Tyronn Lue. « Ce n’est pas sa faute. Il a raté le tir mais son shoot était bon. Les gars lui ont dit que tout allait bien. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 5 30:24 42.9 25.0 86.7 1.6 4.6 6.2 3.6 3.4 1.8 1.8 0.2 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.