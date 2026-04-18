LaMelo Ball se réveille trop tard face au Magic

Après avoir été décisif dans la victoire contre le Heat, LaMelo Ball était attendu au tournant pour porter les Hornets vers les playoffs. Mais face au Magic, le meneur a été totalement étouffé. Victime de la pression défensive d’Orlando, il ne totalise que deux petits points à 1/6 au tir à la mi-temps.

À sept minutes de la pause, il commet sa troisième faute de la soirée en tentant d’attaquer le cercle. Alors qu’il croit obtenir un 2+1, les arbitres retournent la décision et sanctionnent une faute offensive.

Charles Lee n’a d’autre choix que de le sortir, et le meneur passe la fin du premier acte vissé sur le banc.

« Nous savions que ce match allait être physique, donc nous avons demandé à tout le monde d’être durs », confie LaMelo Ball. « Mais parfois, c’est ainsi que les choses se passent. »

Un réveil trop tardif

Au retour des vestiaires, le meneur revient transformé. Plus agressif, il obtient de nombreux lancers, convertit plusieurs 2+1 et trois tirs primés. Il inscrit ainsi 21 de ses 23 points dans le seul troisième quart-temps.

« C’était trop tard. J’aurais dû jouer comme ça dès le début », regrette-il. « Nous avons enchaîné les possessions, mais nous avons été bousculés. J’aurais simplement dû prendre le jeu à mon compte dès l’entre-deux. »

Le déficit était cependant trop lourd à combler. Menés de 31 points à la mi-temps, les Hornets ne font jamais vraiment peur au Magic, qui s’impose tranquillement 121-90 et valide ainsi sa qualification pour les playoffs.

« Ça fait mal, mais je prends ça comme une leçon », relativise LaMelo Ball. « On vit, on apprend, on grandit. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.