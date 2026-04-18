Playoffs NBA 2026 | Le calendrier complet du premier tour

Après les Sixers à l’Est et les Blazers à l’Ouest, ce sont le Magic et les Suns qui ont décroché leur billet pour les playoffs. Le tableau du premier tour des playoffs est complet, et ça commence dès ce samedi 18 avril avec quatre rencontres à partir de 19h00 !
Pour les grands débuts de Victor Wembanyama en playoffs, il faudra attendre la nuit de dimanche à lundi, à 03h00 face aux Blazers.
Comme chaque année, les premiers week-ends proposent plusieurs rencontres en « prime time » pour les fans européens et africains.
Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.
TABLEAU DES PLAYOFFS 2025
CONFERENCE EST
(1) Detroit – (8) Orlando
(2) Boston – (7) Philadelphie
(3) New York – (6) Atlanta
(4) Cleveland – (5) Toronto
CONFERENCE OUEST
(1) Oklahoma City – (8) Phoenix
(2) San Antonio – (7) Portland
(3) Denver – (6) Minnesota
(4) LA Lakers – (5) Houston
CALENDRIER DES PLAYOFFS 2026 — PREMIER TOUR
SAMEDI 18 AVRIL
Cleveland – Toronto (19h00)
Denver – Minnesota (21h30)
New York – Atlanta (00h00)
LA Lakers – Houston (02h30)
DIMANCHE 19 AVRIL
Boston – Philadelphia (19h00)
Oklahoma City – Phoenix (21h30)
Detroit – Orlando (00h30)
San Antonio – Portland (03h00)
LUNDI 20 AVRIL
Cleveland – Toronto (01h00)
New York – Atlanta (02h00)
Denver – Minnesota (04h30)
MARDI 21 AVRIL
Boston – Philadelphia (01h00)
San Antonio – Portland (02h00)
LA Lakers – Houston (04h30)
MERCREDI 22 AVRIL
Detroit – Orlando (01h00)
Oklahoma City – Phoenix (03h30)
JEUDI 23 AVRIL
Atlanta – New York (01h00)
Toronto – Cleveland (02h00)
Minnesota – Denver (03h30)
VENDREDI 24 AVRIL
Philadelphia – Boston (01h00)
Houston – LA Lakers (02h00)
Portland – San Antonio (04h30)
SAMEDI 25 AVRIL
Orlando – Detroit (19h00)
Phoenix – Oklahoma City (21h30)
Atlanta – New York (00h00)
Minnesota – Denver (02h30)
DIMANCHE 26 AVRIL
Toronto – Cleveland (19h00)
Portland – San Antonio (21h30)
Philadelphia – Boston (01h00)
Houston – LA Lakers (03h30)
LUNDI 27 AVRIL
Orlando – Detroit (à déterminer)
*Denver – Minnesota (à déterminer)
Phoenix – Oklahoma City (à déterminer)
MARDI 28 AVRIL
*Boston – Philadelphia (à déterminer)
*New York – Atlanta (à déterminer)
*San Antonio – Portland (à déterminer)
MERCREDI 29 AVRIL
*Cleveland – Toronto (à déterminer)
*Detroit – Orlando (à déterminer)
*Oklahoma City – Phoenix (à déterminer)
*LA Lakers – Houston (à déterminer)
JEUDI 30 AVRIL
*Atlanta – New York (à déterminer)
*Minnesota – Denver (à déterminer)
*Portland – San Antonio (à déterminer)
*Philadelphia – Boston (à déterminer)
VENDREDI 1ER MAI
*Orlando – Detroit (à déterminer)
*Phoenix – Oklahoma City (à déterminer)
*Toronto – Cleveland (à déterminer)
*Houston – LA Lakers (à déterminer)
SAMEDI 2 MAI
*Boston – Philadelphia (à déterminer)
*New York – Atlanta (à déterminer)
*San Antonio – Portland (à déterminer)
*Denver – Minnesota (à déterminer)
DIMANCHE 3 MAI
*Cleveland – Toronto (à déterminer)
*Detroit – Orlando (à déterminer)
*Oklahoma City – Phoenix (à déterminer)
*LA Lakers – Houston (à déterminer)
*si nécessaire