Playoffs NBA 2026 | Le calendrier complet du premier tour

Après les Sixers à l’Est et les Blazers à l’Ouest, ce sont le Magic et les Suns qui ont décroché leur billet pour les playoffs. Le tableau du premier tour des playoffs est complet, et ça commence dès ce samedi 18 avril avec quatre rencontres à partir de 19h00 !

Pour les grands débuts de Victor Wembanyama en playoffs, il faudra attendre la nuit de dimanche à lundi, à 03h00 face aux Blazers.

Comme chaque année, les premiers week-ends proposent plusieurs rencontres en « prime time » pour les fans européens et africains.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 02h00 sera dans la nuit de lundi à mardi.

TABLEAU DES PLAYOFFS 2025

CONFERENCE EST

(1) Detroit – (8) Orlando

(2) Boston – (7) Philadelphie

(3) New York – (6) Atlanta

(4) Cleveland – (5) Toronto

CONFERENCE OUEST

(1) Oklahoma City – (8) Phoenix

(2) San Antonio – (7) Portland

(3) Denver – (6) Minnesota

(4) LA Lakers – (5) Houston

CALENDRIER DES PLAYOFFS 2026 — PREMIER TOUR

SAMEDI 18 AVRIL

Cleveland – Toronto (19h00)

Denver – Minnesota (21h30)

New York – Atlanta (00h00)

LA Lakers – Houston (02h30)

DIMANCHE 19 AVRIL

Boston – Philadelphia (19h00)

Oklahoma City – Phoenix (21h30)

Detroit – Orlando (00h30)

San Antonio – Portland (03h00)

LUNDI 20 AVRIL

Cleveland – Toronto (01h00)

New York – Atlanta (02h00)

Denver – Minnesota (04h30)

MARDI 21 AVRIL

Boston – Philadelphia (01h00)

San Antonio – Portland (02h00)

LA Lakers – Houston (04h30)

MERCREDI 22 AVRIL

Detroit – Orlando (01h00)

Oklahoma City – Phoenix (03h30)

JEUDI 23 AVRIL

Atlanta – New York (01h00)

Toronto – Cleveland (02h00)

Minnesota – Denver (03h30)

VENDREDI 24 AVRIL

Philadelphia – Boston (01h00)

Houston – LA Lakers (02h00)

Portland – San Antonio (04h30)

SAMEDI 25 AVRIL

Orlando – Detroit (19h00)

Phoenix – Oklahoma City (21h30)

Atlanta – New York (00h00)

Minnesota – Denver (02h30)

DIMANCHE 26 AVRIL

Toronto – Cleveland (19h00)

Portland – San Antonio (21h30)

Philadelphia – Boston (01h00)

Houston – LA Lakers (03h30)

LUNDI 27 AVRIL

Orlando – Detroit (à déterminer)

*Denver – Minnesota (à déterminer)

Phoenix – Oklahoma City (à déterminer)

MARDI 28 AVRIL

*Boston – Philadelphia (à déterminer)

*New York – Atlanta (à déterminer)

*San Antonio – Portland (à déterminer)

MERCREDI 29 AVRIL

*Cleveland – Toronto (à déterminer)

*Detroit – Orlando (à déterminer)

*Oklahoma City – Phoenix (à déterminer)

*LA Lakers – Houston (à déterminer)

JEUDI 30 AVRIL

*Atlanta – New York (à déterminer)

*Minnesota – Denver (à déterminer)

*Portland – San Antonio (à déterminer)

*Philadelphia – Boston (à déterminer)

VENDREDI 1ER MAI

*Orlando – Detroit (à déterminer)

*Phoenix – Oklahoma City (à déterminer)

*Toronto – Cleveland (à déterminer)

*Houston – LA Lakers (à déterminer)

SAMEDI 2 MAI

*Boston – Philadelphia (à déterminer)

*New York – Atlanta (à déterminer)

*San Antonio – Portland (à déterminer)

*Denver – Minnesota (à déterminer)

DIMANCHE 3 MAI

*Cleveland – Toronto (à déterminer)

*Detroit – Orlando (à déterminer)

*Oklahoma City – Phoenix (à déterminer)

*LA Lakers – Houston (à déterminer)

*si nécessaire