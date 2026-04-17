JB Bickerstaff soulagé de voir Cade Cunningham être éligible aux trophées individuels

Finalement, la règle des 65 matchs n’est pas aussi rigide qu’on le pensait. En tout cas, la NBA semble prête à faire preuve de souplesse dans son application en permettant donc à Luka Doncic et Cade Cunningham, qui n’avait pourtant « validé » que 64 et 63 matchs, respectivement, d’être éligibles aux trophées individuels de fin de saison.

Du côté des Pistons, le soulagement était palpable. JB Bickerstaff, qui n’avait pas caché son désaccord avec la règle depuis l’annonce de la blessure de son joueur, a ainsi salué le verdict.

« Il le mérite. C’est le genre de situation qu’on ne souhaite pas voir se produire : que des joueurs soient pénalisés pour des choses qui échappent à leur contrôle. Je pense que la ligue a pris la bonne décision. »

L’entraîneur est allé plus loin, rappelant ce que représentent ces distinctions pour un joueur en pleine ascension.

Du repos pour soigner d’autres soucis physiques

« Quand on parle de grandeur et d’héritage, ces récompenses comptent. Ça signifie beaucoup. Il le mérite. On comprend l’intention de la règle. Mais ce gars-là a travaillé dur, s’est sacrifié et a joué malgré les blessures. Cette fois-ci, il a été confronté à une blessure qu’il n’a pas pu surmonter. C’est le genre de chose qui, quand on y repense et qu’on regarde tout ce qu’il a accompli, revêt une grande importance » appuie le coach.

Pour Cade Cunningham, ce pneumothorax n’aura donc que des conséquences limitées. Car non seulement les Pistons ont assuré sans lui, validant la première place de la conférence Est, mais il ne va pas le priver des trophées individuels… et ce passage à l’infirmerie lui a également permis de soigner d’autres petits bobos qui traînaient.

« C’était différent de toutes les autres blessures que j’ai eues, tant par la façon dont ça a évolué au début, depuis le moment où j’ai été touché, que par ce que j’ai commencé à ressentir au fil du temps. Merci au staff et à l’équipe médicale qui m’ont entouré et aidé à traverser cette période. J’étais un peu amoché. Ils m’ont aidé à me sentir à l’aise et à surmonter ça. Une fois rentré chez moi, je me suis surtout reposé » détaille-t-il sur cette période.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.1 1.4 3.7 0.8 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.