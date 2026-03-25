Règle des 65 matches : le syndicat des joueurs réclame une réforme

Le syndicat des joueurs NBA réclame une réforme de la règle des 65 matchs, s’appuyant notamment sur la situation de Cade Cunningham. Touché par un pneumothorax et indisponible jusqu’à nouvel ordre, le meneur des Pistons pourrait être privé de distinctions individuelles en fin de saison, malgré un exercice de très haut niveau…

Adoptée dans le cadre de la convention collective signée en 2023, cette règle visait à lutter contre le « load management » en conditionnant l’éligibilité aux récompenses individuelles à un minimum de 65 matchs disputés. Mais ses limites apparaissent de plus en plus nettement lorsque des blessures sérieuses entrent en jeu.

Le cas de Cade Cunningham illustre parfaitement cette zone grise. Avec 61 matchs joués avant son arrêt, le joueur de Detroit risque en effet de ne pas atteindre le seuil requis pour prétendre aux honneurs de fin de saison. Une situation lourde de conséquences, à la fois sur le plan symbolique et financier, puisque certaines distinctions peuvent avoir un impact direct sur les revenus futurs d’un joueur…

Des récompenses et des dollars en jeu pour Cade Cunningham

Via un communiqué, le NBPA vient de réclamer une suppression ou, à défaut, un assouplissement du dispositif.

« L’éventuelle inéligibilité de Cade Cunningham aux distinctions de fin de saison après une saison décisive pour sa carrière est une critique évidente de la règle des 65 matchs et un nouvel exemple illustrant pourquoi elle doit être abolie ou réformée afin de prévoir une exception pour les blessures graves », a ainsi déclaré le syndicat. « Depuis sa mise en place, beaucoup trop de joueurs méritants ont été injustement privés des distinctions de fin de saison à cause de ce quota arbitraire et excessivement rigide. »

L’agent du joueur a lui aussi insisté sur les conséquences concrètes d’une telle inéligibilité. Au-delà d’une sélection dans une All-NBA Team, c’est la perspective de futurs contrats très lucratifs qui peut être affectée.

« Cade a réalisé une saison digne de la All-NBA First Team », a ainsi estimé Jeff Schwartz, d’Excel Sports Management. « S’il manque de peu le seuil arbitraire de matchs disputés en raison d’une blessure légitime, cela ne devrait pas le priver de la reconnaissance qu’il a clairement méritée au cours de la saison. La ligue doit récompenser l’excellence, et non appliquer des seuils rigides ignorant le contexte. Une exception est nécessaire. »

Des aménagements à prévoir ?

La réglementation prévoit bien une dérogation pour certains joueurs victimes d’une blessure mettant fin à leur saison, avec un seuil abaissé à 62 matchs. Mais cette exception ne s’applique pas au cas de Cade Cunningham…

Plusieurs joueurs ont reconnu la difficulté du sujet. Donovan Mitchell a notamment rappelé que si l’objectif initial de la règle pouvait se défendre, certaines absences relèvent de circonstances impossibles à maîtriser.

« Le règlement a été fait pour de bonnes raisons, mais c’est difficile », a reconnu l’arrière des Cavs. « On est payés pour être sur le terrain, mais il y a certaines choses qu’on ne peut pas contrôler. Ce n’est pas comme si les gars se reposaient et manquaient ces matchs. Ce sont des blessures légitimes, donc il faut vraiment pouvoir l’examiner. »

Le débat pourrait encore prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines si d’autres stars venaient, elles aussi, à se retrouver menacées par cette limite. Dans ce contexte, la NBA pourrait être poussée à réexaminer une règle conçue pour protéger l’intégrité de la saison régulière, mais dont l’application stricte montre aujourd’hui ses limites.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.