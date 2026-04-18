Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Naz Reid, les inséparables

Pour la cinquième année de suite, les Wolves vont faire partie des « heureux élus » qui participent aux playoffs, détenant ainsi la troisième plus longue série de la ligue.

Mais pour la troisième fois en quatre ans, ils vont devoir croiser le fer avec les Nuggets de Nikola Jokic, qu’ils ont battus il y a deux ans au stade des finales de conférence… après que ces derniers les aient sortis dès le premier tour l’année précédente.

Au cœur de ce succès au long cours se trouve un trio de jeunes loups : Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Naz Reid. Ces trois-là s’entendent comme larrons en foire, et plus important encore, ils ont six saisons d’expérience en commun, soit 382 matchs de saison régulière disputés ensemble depuis 2020.

« C’est comme d’arriver au lycée avec tes amis et d’aller jusqu’au bac tous ensemble »

Après deux finales de conférence d’affilée, les trois Mousquetaires du Minnesota entendent bien réaliser la passe de trois. Et aller encore plus haut ! « Ces trois gars sont partis de rien », explique Chris Hines, un des assistants coachs de Minnesota. « Tous les trois. »

De par leurs contrats respectifs, et douillets avec ça, les trois Wolves sont partis pour jouer ensemble pour encore trois ans, au moins. Anthony Edwards a trois ans restant sur son contrat de 244 millions de dollars qui court sur cinq ans. Idem pour Jaden McDaniels, dans la deuxième année de son contrat de cinq ans à hauteur de 131 millions de dollars. De son côté, Naz Reid a encore quatre ans sur son bail, un contrat de cinq ans à 125 millions de dollars.

« C’est plutôt cool. C’est comme d’arriver au lycée avec tes amis et d’aller jusqu’au bac tous ensemble, en construisant chaque année », apprécie Jaden McDaniels dans The Athletic. « Chaque année passée ensemble, on a progressé et on est allé plus loin que la saison d’avant. »

« Il n’y a plus de questions entre nous »

Chacun, dans son style sur le terrain et avec son caractère propre en dehors, apporte sa pierre à l’édifice. Et le résultat est assez probant, figurant sans aucun doute parmi l’une des périodes les plus fastes de l’histoire de la franchise. Plus que trois saisons à se qualifier en playoffs et le record de franchise sera égalé, celui établi sur les épaules de Kevin Garnett entre 1997 et 2004.

« Jaden est très taiseux. Naz aussi, mais il est plus extraverti autour des gens qu’il aime bien », détaille Anthony Edwards. « Personnellement, je me fiche de qui est avec moi, je suis toujours le même, peu importe le contexte. Et on a tout de suite eu le déclic. »

Encore jeunes et immatures à leur arrivée dans le grand bain, ils ont évidemment commis des erreurs et ont eu leur lot de galères à surmonter. Mais, dans les hauts comme dans les bas, ils se sont serrés les coudes et se sont forcément rapprochés. Une expérience et une solidarité pas forcément mentionnées sur le scouting report des Nuggets, mais qui pourrait peser lourd dans la balance.

« Il y a eu des obstacles qu’on a dû affronter tôt dans nos carrières », ajoute Naz Reid. « Mais ça nous a rendus plus fort. On a aussi pu s’aider et voir comment on réagissait dans ces situations compliquées. On se connaît super bien et on peut dire qu’il n’y a plus de questions entre nous, on se comprend vite [sur le terrain]. »

« On peut se parler de tout, peu importe quand, même en plein match »

Arrivés à un an d’intervalle, Naz Reid le premier en 2019, Anthony Edwards et Jaden McDaniels la même année en 2020, les jeunes vétérans ont grandi ensemble et, sur le terrain, ils ne se ménagent pas. Quand l’un se rate ou perd en confiance, l’un des deux autres n’est jamais très loin pour le remettre dans le droit chemin.

« On discute tout le temps, tous les jours », assure Ant. « On se tombe dessus quand il y a quelque chose qui cloche. Je pense que c’est le plus important. On peut se parler de tout, peu importe quand, même en plein match et peu importe comment ça va sortir. S’ils viennent m’insulter ou que je viens les chauffer, ils savent comment répondre, c’est ce que j’aime avec eux. »

Au terme d’une nouvelle saison plutôt chaotique en termes de résultats, avec plusieurs trous d’air depuis la coupure du All-Star Game, les Wolves se retrouvent face à une sacrée montagne à gravir avec les Nuggets du Colorado. L’expérience de son noyau dur, et celle des Rudy Gobert, Mike Conley ou Julius Randle, ne sera pas de trop pour renverser les Nuggets, qui ont l’avantage du terrain.

« On est une chèvre [‘goat’ en anglais, ndlr] à trois têtes, c’est ce que j’aime dire », sourit Naz Reid en conclusion. « C’est assez incroyable d’avoir cette fraternité entre nous. On a appris à s’apprécier en dehors du basket, c’est rare de pouvoir être dans cette situation [en NBA]. »