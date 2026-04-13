Kevin Garnett a illuminé le Target Center

Pour les Français, on retiendra évidemment le bon match et la ligne de statistiques de Joan Beringer. Mais puisque les titulaires étaient au repos et que la rencontre ne présentait aucun enjeu sportif, c’est surtout le retour, très attendu, de Kevin Garnett qu’il faudra retenir de ce dernier match de saison régulière disputé à Minnesota.

Après des années de relations glaciales, sur fond de tensions avec l’ancien propriétaire Glen Taylor, le MVP 2004 s’est progressivement rapproché de la franchise depuis l’arrivée de Marc Lore et Alex Rodriguez.

C’est d’ailleurs aux côtés des deux hommes, propriétaires des Wolves, que l’ancien intérieur a fait son entrée dans le Target Center, sous les acclamations du public !

« Il avait clairement hâte de revenir. Et c’était vraiment un moment sympa quand il est arrivé », a expliqué Chris Finch, qui précise que le champion NBA 2008 a pris la parole devant les joueurs. « C’était important pour les gars, parce que cela permet de mesurer ce que représente la présence d’une immense figure de la franchise. »

Ce retour marque une première étape avant un moment encore plus fort pour Kevin Garnett : la saison prochaine, son maillot #21 sera enfin retiré par les Wolves. Pour l’heure, la date de la cérémonie n’est pas encore connue.