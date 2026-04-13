Joan Beringer termine sur un record de précocité

Pour le dernier match de la saison, face aux Pelicans, Chris Finch avait mis tous ses cadres au repos. L’occasion pour Joan Beringer de se retrouver propulsé dans le cinq de départ.

Sous les yeux de Kevin Garnett, le Français se montre d’abord en défense avec un contre sur Jeremiah Fears. Si le rookie manque d’adresse sur ses premières tentatives, il compense en allant provoquer des lancers. Pour réussir son premier panier dans le jeu, Joan Beringer est trouvé par Joe Ingles et peut finir au cercle.

Dans la foulée, Donte DiVincenzo l’envoie au alley-oop et le coéquipier de Rudy Gobert continue de peser au rebond avec six prises sur le premier quart-temps.

Après la mi-temps, Joan Beringer étouffe l’attaque des Pelicans avec trois contres dans le troisième acte. Lors de la dernière période, le Français continue d’être alimenté par ses coéquipiers et surtout par Joe Ingles. En fin de rencontre, l’ancien du Magic joue un pick-and-roll avec Joan Beringer qui permet au rookie d’inscrire son dernier panier de la partie. De l’autre côté du terrain, l’intérieur contre Derik Queen.

« Il y a encore beaucoup de travail, mais comme je l’ai toujours dit, il n’a peur de rien », félicite son entraîneur, Chris Finch. « Il doit continuer de travailler, mais lors des deux derniers matchs, il a réussi à ne pas commettre trop de fautes tout en continuant de peser en défense. »

En 31 minutes, Joan Beringer termine avec 24 points, 12 rebonds et 7 contres, devenant ainsi le plus jeune de l’histoire à réaliser un match à plus de 20 points, 10 rebonds et 5 contres. Dans son sillage, les Wolves se sont imposés 132-126.

« Je me sens bien », souligne Joan Beringer après la rencontre. « Nous avons vraiment joué en équipe aujourd’hui donc c’est une bonne victoire. »

Une fin de saison réussie

Joan Beringer a profité des trois derniers matchs des Wolves pour gratter des minutes. Avant ce duel face aux Pelicans, le joueur de 19 ans sortait d’un match parfait face aux Rockets avec 14 points à 5/5 au tir. Lors de ses trois dernières sorties, il tourne à 15.7 points et 8.3 rebonds de moyenne en 27 minutes de jeu.

« À chaque fois que j’ai une chance de jouer, c’est génial », appréciait Joan Beringer en marge du duel face aux Pelicans. « Je donne le meilleur de moi-même systématiquement pour gagner. C’est la chose la plus importante. »

Maintenant que sa première saison régulière est terminée, il est l’heure pour Joan Beringer de tirer le bilan de ce premier exercice.

« J’ai appris à jouer sur mes points forts et j’ai l’impression d’être un meilleur défenseur. J’ai essayé de bien m’adapter et de m’améliorer tous les jours. » Concernant sa gestion des fautes, il répond : « J’essaie d’absorber tous les contacts, de continuer d’avoir les bras levés et de jouer intelligemment. Plus je joue, plus j’engrange de l’expérience pour jouer sans commettre de fautes. »

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 39 7:15 65.1 71.4 1.0 1.0 2.0 0.3 1.1 0.2 0.3 0.5 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.