L’hypnotique Shaqnosis Low fait son retour

Flashback en 1995 ! À l’époque où la NBA vivait au rythme des exploits de Michael Jordan mais aussi d’un tandem de feu du côté du Magic d’Orlando, composé de Penny Hardaway et de Shaquille O’Neal.

Phénomène en puissance, le Shaq représentait déjà l’avenir de la ligue et a très rapidement bénéficié de sa première paire signature baptisée « Shaqnosis » dès 1995 en collaboration avec Reebok. La paire était d’ailleurs sortie sous ce tout premier coloris en noir et blanc pour faire ressortir son côté hypnotique. 31 ans plus tard, la voici de retour en version Low et débarque ce week-end en France !

Les bandes en noir et blanc entre daim et cuir sont ici complétées par une touche de rouge sur le logo « Vector » de Reebok, sur la languette, le talon et sous la semelle. On retrouve également le fameux logo « Dunkman », représentant la silhouette du Shaq, brodé sur l’avant du pied.

Pour accompagner le retour de la marque sur le marché basket avec notamment la Angel Reese 1, la Reebok Shaqnosis Low « White/Black » sera disponible dès ce soir sur Basket4ballers au prix de 150 euros.