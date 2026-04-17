Retour vers le futur pour LeBron James

Avec les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers vont aborder le premier tour des playoffs face à Houston grandement amputés. N’importe quelle équipe privée de ses deux meilleurs marqueurs serait dans le même cas. Heureusement pour Los Angeles, la troisième option se nomme LeBron James.

L’ailier All-Star a 41 ans et n’est plus le joueur dominant qu’il fut il y a encore peu, à la fin de ses saisons à Cleveland ou lors des premières en Californie. Mais il reste très fort et c’est évidemment impossible de le sous-estimer.

« Les grands joueurs, les meilleurs, sont accros à leur rôle de showman, pour briller sur le devant de la scène », indique JJ Redick, en référence évidemment à Stephen Curry lors du « play-in » face aux voisins des Clippers. « L’une des raisons pour lesquelles ils sont exceptionnels et parviennent à être aussi brillants sur le terrain, c’est qu’ils ont compris que pour l’être, il faut faire tout ce qu’il faut et donner le meilleur de soi-même. Et c’est cet engagement dont j’ai si souvent parlé à propos de LeBron. »

« Écouter tout ce qu’il dira »

Le joueur des Lakers est monté en puissance au fil des semaines. Lent et limité physiquement en début de saison, le quadruple champion a retrouvé ses jambes, avant de se fondre dans le collectif californien.

« Il a été différent cette année, vraiment. Il respecte l’équipe, les coaches et les joueurs. Il comprend son rôle et c’est génial. Il parle beaucoup bien sûr. C’est un leader. C’est important pour lui », poursuit Rui Hachimura.

Pour ses coéquipiers, et avant d’affronter une solide et physique équipe de Houston, s’appuyer sur les épaules de LeBron James, même à 41 ans, est rassurant.

« Il a joué les playoffs je ne sais combien de fois », se demande son fils, Bronny James, alors que son père va disputer ses 19e playoffs. « Il a gagné des séries, des Finals. On doit garder l’esprit ouvert et tendre l’oreille, pour écouter tout ce qu’il dira. Parce que c’est lui qui en sait le plus. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.