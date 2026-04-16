Les Suns ont toujours du mal à finir dans le « money time »

Stupeur au sein du Mortgage Matchup Center. En s’écroulant, Jerami Grant vient de convertir son deuxième panier à 3-points de suite dans le même corner pour redonner l’avantage à sa formation. Il reste moins de deux minutes à jouer, et les Blazers viennent de passer un 18-6 aux locaux dans les quatre minutes précédentes.
Deni Avdija se chargera de finir le travail sur le parquet des Suns, à l’issue d’une dernière période dont les locaux paraissaient pourtant avoir le contrôle. Ils ont compté jusqu’à 11 points d’avance (100-89), avant de subir un « run » final à 25-10 en faveur des visiteurs. « On doit plier le match », regrette Jalen Green, qui a manqué le tir de la gagne derrière l’arc à 10 secondes du terme.
Ne pas être capable de clore les débats dans un « money time » est un mauvais refrain chez les Suns. Depuis le All-Star Break, Phoenix affiche un bilan très moyen à 5 victoires et 8 défaites dans les matchs « clutch », définis par les cinq dernières minutes du quatrième quart-temps ou de la prolongation lorsque l’écart est de cinq points ou moins.
« C’est l’histoire de notre fin de saison jusqu’ici. On doit rester agressifs. J’ai l’impression que nous prenons l’avantage et que nous avons ensuite tendance à ralentir le rythme. Ce n’est pourtant pas comme ça que nous avons creusé l’écart. Il faut continuer à enchaîner les actions et jouer plus vite », préconise Devin Booker.
Éviter un « money time » face aux Warriors
Une consigne qui n’a pas vraiment été suivie dans les dernières minutes de ce play-in. Jalen Green a bien tenté d’attaquer le cercle, il a été cueilli par Jerami Grant.
Au-delà de cette action, les Suns se sont enlisés sur le jeu en demi-terrain sans parvenir à faire les décalages. Seul Devin Booker parviendra à s’inviter sur la ligne des lancers-francs pour alimenter la marque.
Sur l’ensemble de la saison, les Suns affichent un bilan à 7 victoires et 10 défaites lorsque le match se joue sur une possession. Seuls les Nuggets ont perdu davantage dans ce contexte (9v-11d). Phoenix a donc tout intérêt à éviter de jouer un nouveau « money time » face aux Warriors vendredi. Surtout après le récital de Stephen Curry et des Californiens dans le final face aux Clippers la nuit passée.
« L’objectif est de se qualifier, d’y arriver par tous les moyens possibles. Donc, on doit passer à autre chose. Il faut avancer. Ça fait mal, ce sont des défaites difficiles à encaisser, mais il y a des leçons à en tirer, et on doit les apprendre rapidement pour tout faire afin d’être prêts pour vendredi soir », termine Jordan Ott.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Devin Booker
|64
|33:32
|45.6
|33.0
|87.3
|0.8
|3.1
|3.9
|6.0
|3.1
|0.8
|0.3
|2.6
|26.1
|Dillon Brooks
|56
|30:24
|43.5
|34.4
|84.2
|0.8
|2.9
|3.6
|1.8
|1.8
|1.0
|0.2
|3.3
|20.2
|Jalen Green
|32
|25:53
|42.2
|31.3
|74.7
|0.5
|3.1
|3.6
|2.8
|2.3
|1.1
|0.3
|1.3
|17.8
|Grayson Allen
|51
|28:46
|40.3
|34.9
|85.7
|0.7
|2.3
|3.0
|3.8
|1.6
|1.4
|0.3
|2.3
|16.5
|Collin Gillespie
|80
|28:32
|41.8
|40.1
|87.4
|1.1
|3.0
|4.1
|4.6
|1.6
|1.2
|0.2
|1.6
|12.7
|Mark Williams
|60
|23:36
|64.4
|100.0
|77.1
|3.1
|4.9
|8.0
|1.0
|1.1
|0.9
|0.9
|2.2
|11.7
|Royce O'neale
|78
|28:22
|42.1
|40.8
|71.1
|0.8
|4.0
|4.8
|2.7
|1.3
|1.1
|0.4
|2.3
|9.8
|Jordan Goodwin
|70
|22:27
|41.3
|37.1
|69.6
|2.0
|2.9
|4.9
|2.2
|1.0
|1.5
|0.2
|1.9
|8.7
|Oso Ighodaro
|82
|22:03
|65.3
|0.0
|45.3
|1.7
|3.4
|5.1
|2.3
|1.2
|0.9
|0.7
|2.7
|6.5
|Ryan Dunn
|70
|19:21
|45.3
|33.1
|48.9
|1.4
|2.8
|4.2
|1.5
|0.8
|0.9
|0.4
|1.9
|5.8
|Jamaree Bouyea
|46
|14:00
|45.8
|29.5
|68.6
|0.4
|1.4
|1.8
|1.8
|0.7
|0.6
|0.3
|0.8
|5.7
|Haywood Highsmith
|7
|13:00
|52.2
|57.1
|85.7
|0.9
|1.0
|1.9
|1.0
|0.0
|0.6
|0.0
|1.3
|5.4
|Amir Coffey
|16
|14:04
|50.0
|41.7
|69.2
|0.8
|1.1
|1.9
|1.0
|0.3
|0.4
|0.1
|1.0
|4.8
|Rasheer Fleming
|55
|12:14
|40.5
|34.6
|55.9
|1.0
|1.2
|2.3
|0.3
|0.5
|0.4
|0.4
|1.2
|4.3
|Koby Brea
|12
|7:00
|41.7
|43.3
|100.0
|0.1
|0.6
|0.7
|0.8
|0.3
|0.1
|0.0
|0.5
|3.8
|Nick Richards
|28
|9:04
|49.3
|0
|67.9
|1.3
|2.0
|3.3
|0.3
|0.9
|0.1
|0.5
|1.4
|3.2
|Khaman Maluach
|46
|8:56
|53.3
|23.8
|71.0
|1.1
|1.8
|2.9
|0.1
|0.5
|0.1
|0.7
|0.9
|3.0
|Cj Huntley
|4
|10:00
|54.5
|0.0
|0
|0.5
|0.8
|1.3
|0.5
|0.0
|0.3
|0.0
|0.5
|3.0
|Isaiah Livers
|36
|9:38
|34.4
|30.0
|75.0
|0.5
|1.2
|1.7
|0.6
|0.3
|0.4
|0.2
|0.8
|1.8
|Nigel Hayes-davis
|27
|7:13
|32.6
|12.5
|50.0
|0.4
|0.8
|1.2
|0.3
|0.3
|0.3
|0.1
|0.6
|1.3