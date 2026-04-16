Les Suns ont toujours du mal à finir dans le « money time »

Stupeur au sein du Mortgage Matchup Center. En s’écroulant, Jerami Grant vient de convertir son deuxième panier à 3-points de suite dans le même corner pour redonner l’avantage à sa formation. Il reste moins de deux minutes à jouer, et les Blazers viennent de passer un 18-6 aux locaux dans les quatre minutes précédentes.

Deni Avdija se chargera de finir le travail sur le parquet des Suns, à l’issue d’une dernière période dont les locaux paraissaient pourtant avoir le contrôle. Ils ont compté jusqu’à 11 points d’avance (100-89), avant de subir un « run » final à 25-10 en faveur des visiteurs. « On doit plier le match », regrette Jalen Green, qui a manqué le tir de la gagne derrière l’arc à 10 secondes du terme.

Ne pas être capable de clore les débats dans un « money time » est un mauvais refrain chez les Suns. Depuis le All-Star Break, Phoenix affiche un bilan très moyen à 5 victoires et 8 défaites dans les matchs « clutch », définis par les cinq dernières minutes du quatrième quart-temps ou de la prolongation lorsque l’écart est de cinq points ou moins.

« C’est l’histoire de notre fin de saison jusqu’ici. On doit rester agressifs. J’ai l’impression que nous prenons l’avantage et que nous avons ensuite tendance à ralentir le rythme. Ce n’est pourtant pas comme ça que nous avons creusé l’écart. Il faut continuer à enchaîner les actions et jouer plus vite », préconise Devin Booker.

Éviter un « money time » face aux Warriors

Une consigne qui n’a pas vraiment été suivie dans les dernières minutes de ce play-in. Jalen Green a bien tenté d’attaquer le cercle, il a été cueilli par Jerami Grant.

Au-delà de cette action, les Suns se sont enlisés sur le jeu en demi-terrain sans parvenir à faire les décalages. Seul Devin Booker parviendra à s’inviter sur la ligne des lancers-francs pour alimenter la marque.

Sur l’ensemble de la saison, les Suns affichent un bilan à 7 victoires et 10 défaites lorsque le match se joue sur une possession. Seuls les Nuggets ont perdu davantage dans ce contexte (9v-11d). Phoenix a donc tout intérêt à éviter de jouer un nouveau « money time » face aux Warriors vendredi. Surtout après le récital de Stephen Curry et des Californiens dans le final face aux Clippers la nuit passée.

« L’objectif est de se qualifier, d’y arriver par tous les moyens possibles. Donc, on doit passer à autre chose. Il faut avancer. Ça fait mal, ce sont des défaites difficiles à encaisser, mais il y a des leçons à en tirer, et on doit les apprendre rapidement pour tout faire afin d’être prêts pour vendredi soir », termine Jordan Ott.