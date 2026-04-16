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Les Suns ont toujours du mal à finir dans le « money time »

Publié le 16/04/2026 à 16:05 Twitter Facebook

NBA – Battus par les Blazers malgré leur avance dans le quatrième quart-temps, les Suns sont l’une des équipes ayant perdu le plus de matchs qui se jouent sur une possession.

sunsStupeur au sein du Mortgage Matchup Center. En s’écroulant, Jerami Grant vient de convertir son deuxième panier à 3-points de suite dans le même corner pour redonner l’avantage à sa formation. Il reste moins de deux minutes à jouer, et les Blazers viennent de passer un 18-6 aux locaux dans les quatre minutes précédentes.

Deni Avdija se chargera de finir le travail sur le parquet des Suns, à l’issue d’une dernière période dont les locaux paraissaient pourtant avoir le contrôle. Ils ont compté jusqu’à 11 points d’avance (100-89), avant de subir un « run » final à 25-10 en faveur des visiteurs. « On doit plier le match », regrette Jalen Green, qui a manqué le tir de la gagne derrière l’arc à 10 secondes du terme.

Ne pas être capable de clore les débats dans un « money time » est un mauvais refrain chez les Suns. Depuis le All-Star Break, Phoenix affiche un bilan très moyen à 5 victoires et 8 défaites dans les matchs « clutch », définis par les cinq dernières minutes du quatrième quart-temps ou de la prolongation lorsque l’écart est de cinq points ou moins.

« C’est l’histoire de notre fin de saison jusqu’ici. On doit rester agressifs. J’ai l’impression que nous prenons l’avantage et que nous avons ensuite tendance à ralentir le rythme. Ce n’est pourtant pas comme ça que nous avons creusé l’écart. Il faut continuer à enchaîner les actions et jouer plus vite », préconise Devin Booker.

Éviter un « money time » face aux Warriors

Une consigne qui n’a pas vraiment été suivie dans les dernières minutes de ce play-in. Jalen Green a bien tenté d’attaquer le cercle, il a été cueilli par Jerami Grant.

Au-delà de cette action, les Suns se sont enlisés sur le jeu en demi-terrain sans parvenir à faire les décalages. Seul Devin Booker parviendra à s’inviter sur la ligne des lancers-francs pour alimenter la marque.

Sur l’ensemble de la saison, les Suns affichent un bilan à 7 victoires et 10 défaites lorsque le match se joue sur une possession. Seuls les Nuggets ont perdu davantage dans ce contexte (9v-11d). Phoenix a donc tout intérêt à éviter de jouer un nouveau « money time » face aux Warriors vendredi. Surtout après le récital de Stephen Curry et des Californiens dans le final face aux Clippers la nuit passée.

« L’objectif est de se qualifier, d’y arriver par tous les moyens possibles. Donc, on doit passer à autre chose. Il faut avancer. Ça fait mal, ce sont des défaites difficiles à encaisser, mais il y a des leçons à en tirer, et on doit les apprendre rapidement pour tout faire afin d’être prêts pour vendredi soir », termine Jordan Ott.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Devin Booker 64 33:32 45.6 33.0 87.3 0.8 3.1 3.9 6.0 3.1 0.8 0.3 2.6 26.1
Dillon Brooks 56 30:24 43.5 34.4 84.2 0.8 2.9 3.6 1.8 1.8 1.0 0.2 3.3 20.2
Jalen Green 32 25:53 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 2.3 1.1 0.3 1.3 17.8
Grayson Allen 51 28:46 40.3 34.9 85.7 0.7 2.3 3.0 3.8 1.6 1.4 0.3 2.3 16.5
Collin Gillespie 80 28:32 41.8 40.1 87.4 1.1 3.0 4.1 4.6 1.6 1.2 0.2 1.6 12.7
Mark Williams 60 23:36 64.4 100.0 77.1 3.1 4.9 8.0 1.0 1.1 0.9 0.9 2.2 11.7
Royce O'neale 78 28:22 42.1 40.8 71.1 0.8 4.0 4.8 2.7 1.3 1.1 0.4 2.3 9.8
Jordan Goodwin 70 22:27 41.3 37.1 69.6 2.0 2.9 4.9 2.2 1.0 1.5 0.2 1.9 8.7
Oso Ighodaro 82 22:03 65.3 0.0 45.3 1.7 3.4 5.1 2.3 1.2 0.9 0.7 2.7 6.5
Ryan Dunn 70 19:21 45.3 33.1 48.9 1.4 2.8 4.2 1.5 0.8 0.9 0.4 1.9 5.8
Jamaree Bouyea 46 14:00 45.8 29.5 68.6 0.4 1.4 1.8 1.8 0.7 0.6 0.3 0.8 5.7
Haywood Highsmith 7 13:00 52.2 57.1 85.7 0.9 1.0 1.9 1.0 0.0 0.6 0.0 1.3 5.4
Amir Coffey 16 14:04 50.0 41.7 69.2 0.8 1.1 1.9 1.0 0.3 0.4 0.1 1.0 4.8
Rasheer Fleming 55 12:14 40.5 34.6 55.9 1.0 1.2 2.3 0.3 0.5 0.4 0.4 1.2 4.3
Koby Brea 12 7:00 41.7 43.3 100.0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.3 0.1 0.0 0.5 3.8
Nick Richards 28 9:04 49.3 0 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 0.9 0.1 0.5 1.4 3.2
Khaman Maluach 46 8:56 53.3 23.8 71.0 1.1 1.8 2.9 0.1 0.5 0.1 0.7 0.9 3.0
Cj Huntley 4 10:00 54.5 0.0 0 0.5 0.8 1.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 3.0
Isaiah Livers 36 9:38 34.4 30.0 75.0 0.5 1.2 1.7 0.6 0.3 0.4 0.2 0.8 1.8
Nigel Hayes-davis 27 7:13 32.6 12.5 50.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.6 1.3

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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