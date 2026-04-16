Pour son premier match à enjeu, VJ Edgecombe était déchaîné

Après une saison rookie réussie où il a été félicité par les Sixers, VJ Edgecombe disputait le premier match à enjeu de sa jeune carrière. Le deuxième quart-temps s’ouvre avec un stepback de Paul George sur Franz Wagner. VJ Edgecombe l’imite et il prend en isolation Desmond Bane qu’il élimine, à l’instar de son aîné, avec un stepback.

« Il pose beaucoup de questions, il veut apprendre et voir ce que je vois », confie Paul George sur sa relation avec VJ Edgecombe. « Il veut disséquer le jeu et avoir un regard nouveau. Notre relation est naturelle, c’est comme un petit frère. J’adore ce gamin et c’est un super coéquipier. »

La connexion entre les deux joueurs s’effectue une nouvelle fois au début de la deuxième mi-temps lorsque « PG » trouve son jeune coéquipier ouvert à 3-points pour qu’il puisse réussir son premier panier primé de la soirée.

Ensuite, VJ Edgecombe s’amuse avec Jalen Suggs. L’ancien de Baylor l’efface une première fois sur un « spin move ». Au milieu du troisième quart-temps, il prend le meilleur sur le joueur du Magic et le provoque dans la foulée. Il est aussitôt sanctionné d’une faute technique par le corps arbitral.

Un rookie qui ne perd jamais confiance

Après la rencontre, Nick Nurse a souligné que son rookie était déchaîné sur le terrain et VJ Edgecombe l’a confirmé lors de son passage en conférence de presse.

« C’est ce qui arrive lorsque vous laissez un gamin jouer un match avec une telle intensité », répond VJ Edgecombe. « Je me suis éclaté. Si je dois être déchaîné pour qu’on gagne des matchs, alors je vais l’être. »

Si VJ Edgecombe s’est amusé sur le terrain, sa soirée n’a pas été parfaite. Maladroit derrière l’arc, il termine avec un 1/5 dans l’exercice. Une maladresse illustrée par un airball au début du quatrième quart-temps suite à un tir pris trop rapidement en début de possession. Aussitôt, le jeune joueur s’excuse, mais Kyle Lowry continue de l’encourager. Alors, le rookie repart au front. Il profite d’un écran d’Andre Drummond pour se retrouver seul en tête de raquette. Sur la possession suivante, il force une perte de balle de Paolo Banchero.

À deux minutes du terme, il est victime d’une faute de Desmond Bane. Sur la ligne, VJ Edgecombe ne tremble pas et donne sept longueurs d’avance aux Sixers. Un retard qu’Orlando n’arrivera pas à combler.

L’arrière finit avec 19 points et 11 rebonds tandis que les Sixers s’imposent 109 à 97 pour valider leur place en playoffs et défier les Celtics au premier tour.

« Je vis pour ce genre de matchs où on peut jouer dur », apprécie VJ Edgecombe. « Les fans étaient impliqués. Je ne pouvais pas espérer une meilleure première expérience en match couperet. J’ai apprécié chaque moment. »

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.