Victor Wembanyama : « Enfant, on rêve des playoffs »

Dans trois jours, Victor Wembanyama ouvrira un nouveau chapitre de sa carrière de basketteur, en disputant son premier match de playoffs NBA. Ce sera à la maison contre les Blazers, vainqueurs des Suns lors du Play-in, et ce sera d’ailleurs son premier match face à cette équipe depuis… décembre 2024.

« Ce n’est pas une équipe facile à jouer. Elle est très active, très intense, avec sa propre identité », anticipe le Français, avant de se mesurer à Donovan Clingan, Toumani Camara ou encore Robert Williams dans la raquette.

Un avis partagé par Mitch Johnson, son coach : « Ce que nous nous attendons à voir de leur part, et qui a fait leur force et leur identité tout au long de la saison, c’est une grosse pression sur le porteur de balle. Ils vont nous défier balle en main, essayer de nous sortir de nos systèmes ou, au moins, essayer de casser notre rythme. »

« Je ne peux pas m’empêcher de rêver »

Meilleure équipe de la ligue depuis la fin du All-Star Break, les Spurs font évidemment figure de favoris dans cette série, sauf que Victor Wembanyama ne veut pas trop se projeter au-delà du premier tour.

« Je ne peux pas m’empêcher de rêver [d’un long parcours en playoffs], mais on doit garder les pieds sur terre et rester dans l’instant présent », admet-il ainsi. « Avant même de penser au Game 1, je dois penser au fait de me présenter à l’entraînement de la bonne manière, en m’entraînant, en faisant mon travail habituel, en me préparant correctement et en étant concentré sur l’analyse de l’adversaire. »

Absent des trois premiers affrontements entre San Antonio et Portland cette saison (2-1 pour les Spurs), Victor Wembanyama « va jouer le quatrième match » ironise son entraîneur et cela changera beaucoup de choses dans l’analyse des précédents duels.

« Je suis le secret le moins bien gardé, alors. On peut dire ça comme ça, oui », sourit même le Français, quand on lui demande s’il est finalement « l’arme secrète » de la franchise texane pour cette série.

« Aussi prêt que possible »

Reposé et heureux de pouvoir rejouer ces « matchs à enjeu », qui lui avaient tant « manqué » après la finale des Jeux olympiques 2024, Victor Wembanyama se dit « aussi prêt que possible » pour tout ce qui se profile maintenant. Se montrant au passage rassurant concernant sa récente blessure aux côtes.

« J’en suis très proche, mais on ne revient jamais vraiment à 100%, sauf quand on est avant la saison, à l’intersaison », confie le favori au titre de Défenseur de l’année 2026. « Il y a toujours quelque chose, mais par rapport à ma forme physique de la saison régulière, j’en suis très proche. »

À 22 ans, au cœur de sa troisième année dans la ligue, Victor Wembanyama vit en quelque sorte un rêve éveillé et il compte bien profiter au maximum des prochains jours et des prochaines semaines. L’objectif ? « Tout gagner »…

« Ces moments-là… C’est vraiment la raison pour laquelle on travaille toute la saison, mais aussi toute sa carrière. C’est pour en arriver là. Enfant, et avant même d’arriver ici [en NBA], on rêve des playoffs », se réjouit-il déjà. Plus que quelques jours avant que ça ne devienne une réalité.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.