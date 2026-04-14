Les joueurs NBA voient le Thunder réaliser le doublé

En même temps que le sondage pour le trophée de MVP, les journalistes de The Athletic ont également interrogé 161 joueurs pour leur demander quelle équipe – en dehors de la leur – allait remporter le titre en juin.

Sur les 146 réponses reçues, la moitié (50%) donne comme vainqueur le Thunder, le champion en titre. Suivent les Spurs (25.3%) et plus loin les Celtics (8.2%) et les Nuggets (7.5%).

Les leaders de la conférence Est, les Pistons, sont encore plus éloignés du titre dans l’esprit des joueurs interrogés (4.1%). Enfin, les Cavaliers, les Lakers et les Wolves (1.4%), tout comme les Hawks ont également été cités (0.6%) de manière très marginale.

Logique puisque, outre leur statut de champions en titre, Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe ont encore dominé la saison régulière. Néanmoins, ces dernières années, dans ce même sondage, les joueurs ont toujours eu tort.

En effet, en 2023, ils avaient en effet privilégié les Bucks, alors que ce sont les Nuggets qui ont remporté le titre. Ensuite, ils ont toujours plébiscité le champion en titre : en 2024, ils voyaient Denver et en 2025, Boston. Or, on sait qu’en 2024, ce sont les Celtics qui ont gagné le titre et l’an dernier, le Thunder.