Oklahoma City, une domination sur la durée… digne d’une dynastie ?

Pour la troisième saison de suite, le Thunder va finir en tête de la conférence Ouest. Les Spurs ont pourtant mis la pression à Oklahoma City cette saison, mais Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont remis un coup d’accélérateur sur la fin, pour valider leur place de tête de série numéro un à l’approche des playoffs.

Il est pourtant très rare qu’une équipe termine trois fois de suite en tête de sa conférence à l’issue de la saison régulière. Depuis que la postseason est passée à 16 équipes, en 1984, ce n’est arrivé que six fois !

Avec les Celtics (1984-88), les Lakers (1984-90 puis 2008-10), les Bulls (1996-98), les Warriors (2015-17) et donc le Thunder (2024-26). Mais seuls les Bulls de Michael Jordan et les Warriors de Stephen Curry avaient toutefois remporté plus de matchs de saison régulière que le Thunder sur deux saisons régulières consécutives.

« C’est impressionnant », admet Shai Gilgeous-Alexander. « Évidemment, tout cela ne sert à rien si on ne gagne pas au final. Mais les équipes qui finissent par gagner partagent certaines caractéristiques et traits communs, et cochent les mêmes cases. Cocher ces cases, c’est un peu comme savoir qu’on est sur la bonne voie. Évidemment, on est loin de la ligne d’arrivée, mais comme je l’ai dit, ça nous permet de savoir qu’on est en bonne voie. »

En effet, dominer la saison régulière sur la durée, ça mène généralement vers des titres. Toutes les équipes qui avaient déjà réussi cette passe de trois ont remporté au moins deux titres durant cette période.

Ça ne garantit évidemment pas le titre à l’issue des playoffs, mais Mark Daigneault peut tout de même savourer.

« C’est une belle réussite », a ainsi réagi le coach. « Aucune saison ne se ressemble, et celle-ci nous a réservé beaucoup d’expériences différentes. Nous avons évidemment très bien démarré, puis nous avons dû faire face à de nombreuses absences, surtout au milieu de la saison. Nous avons eu l’impression de traverser cette épreuve pendant deux mois. Et quand on remporte le titre, cela pèse sur l’équipe l’année suivante. Ce qui signifie que tout le monde, y compris nous-mêmes, se juge à l’aune de cela. »

En effet, ce n’est pas facile de rester au sommet, mais c’est aussi comme ça qu’on crée des dynasties…