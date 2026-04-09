Pour la troisième saison de suite, le Thunder finit premier à l’Ouest

Depuis plusieurs semaines, les Spurs mettaient la pression sur la franchise de l’Oklahoma City, avec l’espoir de la doubler dans le sprint final. Mais les joueurs de Mark Daigneault n’ont pas vacillé. Face aux Clippers, le Thunder s’est imposé sans trembler (128-110) pour signer un septième succès consécutif.

Une victoire capitale, puisqu’elle garantit au Thunder la tête de l’Ouest. C’est la troisième saison de suite que la franchise termine au sommet de sa conférence. OKC devient ainsi la sixième franchise de l’histoire à réussir une telle performance, après notamment les Warriors entre 2015 et 2017.

« Les gars sont restés impliqués tout au long de la saison, c’est vraiment impressionnant. Ils ne brûlent aucune étape et ne font jamais les choses par obligation », souligne Mark Daigneault, l’entraîneur de la franchise. « J’ai le sentiment qu’ils savourent chaque moment passé ensemble. Le fait qu’ils soient aussi soudés apporte énormément d’énergie, et vous avez besoin de cette énergie sur toute une saison NBA. »

La saison passée, le Thunder avait pris très vite les commandes et terminé avec 16 victoires d’avance sur son dauphin, Houston. Cette fois, le parcours a été un peu plus accidenté pour les champions en titre. En plus de la pression exercée par San Antonio, OKC a dû composer avec plusieurs blessures, dont celle de Jalen Williams.

L’avantage du terrain jusqu’au bout

« L’adversité n’est jamais une surprise », rappelle Chet Holmgren. « Elle peut prendre différentes formes, notamment les blessures. Mais on ne peut pas s’en servir comme excuse. Nous avons continué à nous battre malgré tout ce que nous avons traversé cette saison, et aujourd’hui, cela porte ses fruits. »

En plus de la première place à l’Ouest, le Thunder est également assuré de finir avec le meilleur bilan de toute la NBA. Oklahoma City disposera donc de l’avantage du terrain pendant l’intégralité des playoffs. Un atout qui avait déjà compté la saison dernière, comme le rappelle Chet Holmgren.

« C’est très important de savoir que, si nous devons jouer un Game 7, ce sera à la maison », insiste l’intérieur. « On sait à quel point cela compte, on l’a vu deux fois l’an dernier. C’est satisfaisant de voir que le travail est récompensé, mais il nous reste encore beaucoup à accomplir. »

Le Thunder attend désormais de connaître son adversaire du premier tour. Ce sera les Suns, les Clippers, les Blazers ou bien les Warriors.