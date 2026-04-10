Course au MVP | Les joueurs votent aussi Shai Gilgeous-Alexander

Si ESPN demande son avis à une centaine de journalistes pour le trophée de MVP, The Athletic, de son côté, interroge les joueurs. 161 exactement ont été sondés, entre fin février et début avril, et globalement, les acteurs donnent la même réponse que celle des journalistes : Shai Gilgeous-Alexander récolte l’essentiel des votes.

159 des joueurs ont répondu à nos confrères et 39% estiment que le MVP de la saison régulière 2025/26 est le Canadien du Thunder. Ce dernier devance Nikola Jokic (21.4%) et le trio Jaylen Brown – Cade Cunningham – Luka Doncic (8.2%).

Quid de Victor Wembanyama alors, qui était tout de même deuxième des votes pour ESPN ? Le pivot des Spurs ne récolte que 5% des voix, devant Anthony Edwards et Kawhi Leonard (3.1%).

On peut relativiser les choix des joueurs puisque le dernier nom de la liste est celui de… Giannis Antetokounmpo, avec 1.3% des suffrages. Pour rappel, le Grec n’a joué que 36 matches cette saison (il en faut 65 minimum) et les Bucks ne feront même pas les playoffs… On peut faire la même remarque, afin de nuancer ces résultats, pour Edwards, qui n’est pas éligible aux récompenses individuelles, voire pour Doncic, qui ne devrait pas l’être non plus, même si son agent a déposé une réclamation.

Néanmoins, depuis trois ans, le joueur placé en tête des votes proposés par The Athletic a bien remporté le trophée Michael Jordan. Ce furent Joel Embiid en 2023, Nikola Jokic en 2024 et enfin « SGA » la saison passée. Ainsi, plus que jamais, on se dirige vers un doublé du leader d’Oklahoma City.