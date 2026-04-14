Les Rockets au révélateur des playoffs sans Fred VanVleet

52 victoires et 30 défaites. Comme l’an dernier, les Rockets ont terminé avec ce bilan favorable qui semble contenter le GM de la franchise. « Je vois cette saison comme une bonne saison et, dans l’ensemble, je dirais que je vois cette saison comme la preuve que notre processus fonctionne », résume Rafael Stone au Houston Chronicle.

Un processus marqué par une addition majeure lors de la dernière intersaison, Kevin Durant, mais également par la perte d’un élément clé de l’effectif texan en amont de la reprise : Fred VanVleet.

« Kevin a été le joueur que nous espérions et attendions, et nous sommes très satisfaits de lui. Ensuite, nos jeunes joueurs ont franchi de belles étapes. Par le passé, on a vraiment eu du mal lors des matchs sans Fred. Le progrès n’est pas linéaire. On a parfois connu des difficultés, mais gagner plus de 50 matchs dans l’Ouest reste le signe d’une bonne équipe, donc je suis content de la progression des jeunes », développe-t-il.

Les jeunes évoqués sont notamment ceux qui ont pris le relais au poste de meneur durant l’indisponibilité du titulaire, à savoir Amen Thompson et Reed Sheppard. Le dirigeant estime que les deux hommes ont fait le job. « Surtout Amen, concernant le poste de ‘meneur’ : quand il était sur le terrain, on était vraiment une équipe d’élite toute l’année. »

Une marge de progression plus grande chez Reed Sheppard ?

L’ailier de formation a fait un joli bond statistique, et notamment fait grimper sa moyenne de passes décisives à 5.3 unités grâce à ses remontées de balle. En doublant son temps de jeu et en étant titularisé à une vingtaine de reprises, Reed Sheppard a, lui, montré ses capacités à prendre feu derrière l’arc.

« Il a une marge de progression plus importante qu’Amen. Reed a franchi des étapes vraiment importantes, il est en train de devenir le joueur dynamique qu’on pensait voir. On a besoin de plus de régularité. Il doit vraiment consolider ses points faibles, mais les deux ont fait de superbes saisons et je suis très heureux pour eux qu’ils aient pu obtenir ce temps de jeu », félicite Rafael Stone.

Ce dernier, persuadé que les deux hommes seront en mesure d’être productifs au retour de Fred VanVleet l’an prochain, attend maintenant de les voir à l’œuvre durant les phases finales. On rappelle que les Texans affronteront au premier tour les Lakers, privés de Luka Doncic et Austin Reaves.

Un besoin de continuité

Interrogé sur ce qu’il espère apprendre au sujet des Rockets lors de ces playoffs, il tempère toutefois les attentes : « Il est très risqué de décider que ce qui se passe sur une série de quatre à sept matchs est révélateur de quelque chose que vous n’avez pas vu auparavant. J’espère que nous verrons une croissance continue, tant sur le plan individuel que collectif. »

En résumé, les performances en playoffs pourraient ne pas peser lourd sur les décisions des Rockets lors de l’intersaison. Car Rafael Stone met en avant le besoin de continuité de ce groupe remodelé par le transfert pour Kevin Durant et les blessures (Fred VanVleet, mais aussi Steven Adams).

« Plus vous avez de continuité, plus il est facile pour chacun de comprendre son rôle. Il était impossible d’avoir de la continuité entre le déroulement de la saison, l’intégration de Reed à un si jeune âge, le changement de style de jeu d’Amen et l’ajout d’une présence aussi importante que Kevin. L’espoir pour les playoffs est donc que ce groupe continue de s’unir et de trouver ses marques », termine le GM.