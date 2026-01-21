Reed Sheppard, le détonateur des Rockets

« J’adore son pull-up de la ligne à 5-points, même s’il a fait un airball. » Ime Udoka ironise sur ce tir très lointain tenté par Reed Sheppard dans le quatrième quart-temps de la rencontre face aux Spurs. Mais le coach des Rockets voit dans ce raté un signe de confiance de la part de son meneur remplaçant.

Celui-ci a sonné la révolte alors que l’équipe locale avait du mal à réduire l’écart d’une dizaine de points. « Il a pris et rentré de gros tirs, il a été agressif. On va avoir besoin de ça de la part de certains gars dans notre effectif, en testant différentes options. On traversait un petit passage à vide, son apport offensif a évidemment joué un grand rôle pour nous en sortir », salue le coach.

Au cœur d’un 13-0 de Houston, ce coup de chaud s’est traduit par un panier primé dans le corner, puis un ballon intercepté transformé en contre-attaque par Dorian Finney-Smith. Puis, à cinq minutes de la fin, il a converti un nouveau tir à 3-points important, avant tripler la mise en sortie de dribble pour redonner l’avantage à son équipe.

Il enchaînera ensuite avec une pénétration pour boucler une séquence personnelle à huit points de suite. « C’est une sensation géniale. C’est en grande partie une question de confiance personnelle, mais je le dois aussi beaucoup à mes coéquipiers. Dès que j’en mets un, ils me cherchent, me disent de prendre le ballon, et puis le public joue aussi un grand rôle. C’est super sympa de prendre feu et de lancer une série, surtout dans un match comme celui-là où l’on revient au score », réagit-il.

Le meneur a inscrit 12 de ses 21 points (8/17 aux tirs dont 4/10 de loin et un +/- de +15 au score) dans le dernier quart-temps. Quasiment autant que toute l’équipe adverse (14). Il a également eu de l’impact de l’autre côté du terrain en contrant Julian Champagnie, l’homme le plus en forme de la soirée côté Spurs (27 points), derrière l’arc.

De l’impact en défense aussi

« (Champagnie) a vraiment très bien shooté en première mi-temps. On ne l’a pas laissé prendre autant de tirs à 3-points en seconde période, mais c’est un excellent shooteur. Je savais qu’il était en pleine réussite, donc je me doutais qu’il allait tirer. J’ai essayé de contester du mieux possible sans faire faute sur lui », décrit Reed Sheppard.

Ce dernier est conscient que son temps de jeu va aussi dépendre de son investissement défensif. « Je ne peux pas être qu’un joueur unidimensionnel, uniquement une menace offensive. Je dois être capable de défendre et d’aider l’équipe de ce côté du terrain également. Le fait de bien défendre m’aide en attaque, ça me permet de me mettre dans le rythme du match », pense-t-il d’ailleurs.

Un impact remarqué par son coach qui, même s’il a doublé le temps de jeu de son meneur par rapport à l’an dernier, utilise encore Reed Sheppard de façon irrégulière. Plus tôt en janvier, on l’a ainsi vu jouer 33 minutes à Portland, puis seulement 14 deux jours plus tard à Sacramento. Mais cette situation ne le perturbe pas.

« Quand j’étais à Kentucky, je ne commençais pas les matchs et je n’ai jamais laissé cela m’affecter. Je me contente de rentrer sur le terrain en étant super reconnaissant pour cette expérience. Je suis en NBA et je joue dans une très bonne équipe. Que je joue 15 minutes ou 29 minutes, c’est comme ça. Je veux aller sur le parquet, jouer de la bonne manière et apporter ma pierre à l’édifice », termine-t-il ainsi.

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 41 25:01 44.4 40.9 76.1 0.3 2.2 2.6 3.2 2.0 1.4 1.1 0.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.