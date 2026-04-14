La A.E. 2 « Jade » en vert et contre tous

Anthony Edwards et les Wolves alternent le chaud et le froid sur cette fin de saison, mais adidas est pour sa part toujours à bloc sur la promotion de la A.E. 2 deuxième chaussure signature de la superstar de Minnesota.

La marque aux trois bandes enchaîne les coloris et a déjà programmé la suite avec l’arrivée à venir de ce coloris « Jade ». Celui-ci reprend les couleurs de l’un des maillots alternatifs des Wolves cette saison, avec une base noire assortie de finitions dans ce vert clair « jade », qui fait parfaitement ressortir les logos du joueur et d’adidas, respectivement sur la languette et le talon.

La A.E. 2 « Jade » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.