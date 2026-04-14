La A.E. 2 « Jade » en vert et contre tous

Anthony Edwards et les Wolves alternent le chaud et le froid sur cette fin de saison, mais adidas est pour sa part toujours à bloc sur la promotion de la A.E. 2 deuxième chaussure signature de la superstar de Minnesota.
La marque aux trois bandes enchaîne les coloris et a déjà programmé la suite avec l’arrivée à venir de ce coloris « Jade ». Celui-ci reprend les couleurs de l’un des maillots alternatifs des Wolves cette saison, avec une base noire assortie de finitions dans ce vert clair « jade », qui fait parfaitement ressortir les logos du joueur et d’adidas, respectivement sur la languette et le talon.
La A.E. 2 « Jade » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.
Notre verdict de la A.E. 2
Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.
La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.
L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres.
Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.