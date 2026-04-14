La LeBron 23 « Hurt Feelings Write History » est déjà arrivée

La carrière de LeBron James a été couronnée de succès, sur et en dehors des parquets, et la collection de coloris de la LeBron 23 a permis d’en attester. Au sommet de son immense palmarès, on retrouve sans nul doute le seul titre de champion NBA du King décroché avec les Cavs, en 2016, il y a bientôt dix ans.

Ces Finals sont restées comme parmi les plus mémorables de l’histoire de la ligue, avec ce Game 7 remporté au bout du suspense par Cleveland sur le parquet des Warriors. Et la LeBron 23 se devait donc de les mettre à l’honneur avec ce coloris « Hurt Feelings Write History », rappelant la déclaration de Klay Thompson qui avait piqué l’orgueil du King, alors que Golden State menait 3-1.

La base dorée de la tige et la semelle rappellent l’issue victorieuse de LeBron James, tandis que la partie supérieure noire aux motifs craquelés complète l’ensemble.

La LeBron 23 Elite « Hurt Feelings Write History » devait arriver en fin de semaine. La voilà d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 230 euros.