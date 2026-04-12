Mike Malone recrute déjà pour North Carolina

À peine arrivé à North Carolina, Mike Malone est déjà actif pour composer l’effectif de la saison prochaine. Dans le basket universitaire, le coach est essentiel dans le recrutement à la sortie du lycée, ou dans le cadre de « transferts ». C’est le cas ce weekend avec Juke Harris, l’un des meilleurs joueurs disponibles sur le « portail des transferts ».

« Ils se rendront à Salisbury, en Caroline du Nord, pour une visite au domicile de Juke Harris, transféré de Wake Forest» écrit Inside Carolina. Selon ce média, Harris est classé 3e parmi les joueurs disponibles, et Tennessee, NC State et Michigan sont aussi sur sa piste.

Il faut dire que ce sophomore vient de décrocher une sélection dans le deuxième meilleur cinq de l’ACC.

Arrière de grande taille, Juke Harris est passé de 6.1 points par match lors de sa première année à 21.3 points cette saison ! Il avait d’ailleurs planté 28 points à la défense des Tar Heels cette saison.