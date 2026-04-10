Chez les Lakers, LeBron James a repris la barre

Avec 12 points inscrits dans les huit premières minutes, puis 6 points et 5 passes décisives dans les six premières du dernier quart-temps, LeBron James a exercé une véritable emprise sur la rencontre face aux Warriors.

Après trois défaites de suite, JJ Redick attendait une réaction de son équipe, des Lakers encore en gueule de bois suite aux blessures de Luka Doncic puis d’Austin Reaves. Le leadership du « King » sur le parquet s’inscrivait d’ailleurs dans la continuité de ce qu’il avait montré tout au long de la journée de jeudi.

« Pendant toute la journée, son leadership a donné le ton pour le reste de l’équipe. Que ce soit dans nos réunions, dans le vestiaire, la façon dont il a abordé la journée nous a tous mis dans le bon état d’esprit », a expliqué JJ Redick. « Son approche pendant le match était volontaire. À chaque fois qu’il était sur le terrain, il s’est assuré que les systèmes soient appliqués à la lettre. Et quand LeBron James le fait, tout le monde suit. »

Maintenir le groupe dans un état d’esprit positif

Auteur d’un énorme « chasedown block », digne de son contre sur Andre Iguodala dix ans plus tôt, l’intéressé préférait toutefois tempérer les propos de son entraîneur. À ses yeux, il s’agissait surtout de retrouver le chemin de la victoire et d’apprendre à jouer sans Luka Doncic ni Austin Reaves, deux pièces maîtresses du jeu des Lakers.

« Nous avions un goût amer dans la bouche après la semaine que nous venions de passer. Perdre Luka et AR, puis enchaîner trois défaites, c’est dur à encaisser, mais aucun d’entre nous ne voulait continuer à perdre », a confié le doyen des Lakers dans le vestiaire, une poche de glace posée dans le dos. « Mon seul objectif était de garder un état d’esprit positif pour trouver un moyen de bien jouer et de gagner. »

« Depuis le début de la saison, on a construit notre collectif et notre alchimie autour de Luka et d’AR. Malheureusement, il faut avancer. Aujourd’hui, on ne peut compter que sur les joueurs valides, donc tout le monde doit être prêt, que ce soit demain ou quand les playoffs commenceront », a-t-il poursuivi en haussant les épaules.

Un plus gros « volume de travail »

Les mots du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA pourraient sembler convenus. Sur le terrain, en revanche, les faits parlent pour lui. Cette saison, il a glissé dans un rôle secondaire, voire tertiaire, pour laisser davantage d’espace à Doncic et Reaves. Les Lakers ne sont plus uniquement son équipe, et il a accepté cette évolution en disséquant les défenses loin du ballon, en coupant dans leur dos ou en se chargeant de tâches plus ingrates.

Mais depuis quatre jours, et son match à 30 points, 15 passes et 9 rebonds à Dallas, LeBron James a changé de braquet. Les Lakers avaient besoin de le voir reprendre les commandes, et il a répondu présent.

« On ne lui demande pas de faire des choses différentes de celles qu’il faisait il y a deux semaines. Ce qui a changé, c’est son volume de travail », a détaillé JJ Redick pour expliquer l’évolution du rôle de sa star. « Le servir au poste bas, l’utiliser comme poseur d’écran pour nos shooteurs, l’utiliser comme porteur de balle sur pick-and-roll : tout ça, il le faisait déjà. Maintenant, on a besoin qu’il le fasse davantage. »

À huit jours du début des playoffs, LeBron James ne veut pas voir la belle dynamique des Lakers s’effondrer.

« On a travaillé dur pour en arriver là, on ne peut pas tout jeter à la poubelle à cause des blessures. On doit rester confiants et relever le défi », a résumé Luke Kennard. « LeBron est plus vocal, plus concentré, encore plus rigoureux. Ce matin, il s’est assuré que tout le monde connaisse le plan de jeu. Pendant la séance vidéo, il a parlé à tout le monde. Il est prêt à faire face à ce qui nous attend, et nous sommes prêts à le suivre. »

Propos recueillis à San Francisco.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 57 33:29 51.2 30.9 73.8 0.8 5.3 6.1 7.1 1.4 1.1 3.0 0.6 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.