La NBA écarte l’hypothèse d’un « tanking » volontaire des Kings

Depuis mercredi, la ligue enquêtait sur les Kings, soupçonnés d’avoir volontairement perdu la veille sur le parquet des Warriors, en pleine polémique autour du « tanking » à peine dissimulé de certaines franchises.

Lors de cette rencontre, Doug Christie avait ainsi demandé à Doug McDermott de faire faute sur Seth Curry (86 % de réussite en carrière aux lancers francs…), alors que Sacramento menait d’un point à trois minutes de la fin et se trouvait déjà dans la pénalité. Le coach des Kings s’était ensuite défendu de toute volonté de « tanker », expliquant qu’il ignorait que son équipe était dans la pénalité et qu’il souhaitait surtout utiliser un temps-mort avant de le perdre automatiquement une fois passée la barre des trois dernières minutes.

Finalement, la NBA a donné raison à la franchise californienne : « L’enquête a révélé que Doug Christie n’avait nullement l’intention d’offrir des lancers francs aux Warriors, ni de provoquer la défaite des Kings. »

Détenteur du quatrième pire bilan de la ligue, Sacramento (21 victoires – 59 défaites) occupe aujourd’hui la 14e place de la conférence Ouest. La franchise a toutefois remporté 9 de ses 24 matches depuis le All-Star Break, malgré les absences de Domantas Sabonis, Zach LaVine, Keegan Murray, Russell Westbrook ou encore De’Andre Hunter.