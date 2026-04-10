La NBA écarte l’hypothèse d’un « tanking » volontaire des Kings

Depuis mercredi, la ligue enquêtait sur les Kings, soupçonnés d’avoir volontairement perdu la veille sur le parquet des Warriors, en pleine polémique autour du « tanking » à peine dissimulé de certaines franchises.
Lors de cette rencontre, Doug Christie avait ainsi demandé à Doug McDermott de faire faute sur Seth Curry (86 % de réussite en carrière aux lancers francs…), alors que Sacramento menait d’un point à trois minutes de la fin et se trouvait déjà dans la pénalité. Le coach des Kings s’était ensuite défendu de toute volonté de « tanker », expliquant qu’il ignorait que son équipe était dans la pénalité et qu’il souhaitait surtout utiliser un temps-mort avant de le perdre automatiquement une fois passée la barre des trois dernières minutes.
Finalement, la NBA a donné raison à la franchise californienne : « L’enquête a révélé que Doug Christie n’avait nullement l’intention d’offrir des lancers francs aux Warriors, ni de provoquer la défaite des Kings. »
Détenteur du quatrième pire bilan de la ligue, Sacramento (21 victoires – 59 défaites) occupe aujourd’hui la 14e place de la conférence Ouest. La franchise a toutefois remporté 9 de ses 24 matches depuis le All-Star Break, malgré les absences de Domantas Sabonis, Zach LaVine, Keegan Murray, Russell Westbrook ou encore De’Andre Hunter.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Zach Lavine
|39
|31:23
|47.9
|39.0
|88.0
|0.2
|2.6
|2.8
|2.3
|1.9
|0.7
|0.3
|2.1
|19.2
|Demar Derozan
|77
|31:15
|49.7
|32.0
|86.8
|0.5
|2.5
|2.9
|4.1
|1.2
|1.0
|0.3
|1.9
|18.4
|Domantas Sabonis
|19
|29:41
|54.3
|18.5
|72.7
|3.4
|8.0
|11.4
|4.1
|2.7
|0.9
|0.2
|3.5
|15.8
|Russell Westbrook
|64
|28:57
|42.7
|33.8
|69.4
|1.3
|4.2
|5.4
|6.7
|3.3
|1.3
|0.2
|2.3
|15.2
|Keegan Murray
|23
|34:29
|42.0
|27.7
|77.6
|1.4
|4.3
|5.7
|1.7
|1.2
|1.0
|1.6
|1.8
|14.0
|Dennis Schröder
|40
|26:24
|40.8
|34.3
|82.0
|0.6
|2.5
|3.1
|5.3
|2.0
|0.8
|0.2
|1.7
|12.8
|Malik Monk
|61
|22:12
|43.6
|39.0
|87.9
|0.2
|1.7
|1.9
|3.0
|1.5
|0.6
|0.4
|1.6
|12.5
|Maxime Raynaud
|72
|26:13
|56.5
|28.8
|78.6
|1.9
|5.5
|7.5
|1.3
|1.2
|0.5
|0.5
|2.3
|12.2
|Daeqwon Plowden
|30
|26:10
|43.0
|33.5
|83.7
|1.0
|1.9
|2.9
|1.2
|0.7
|0.7
|0.2
|2.4
|10.5
|Daquan Jeffries
|3
|20:00
|57.9
|44.4
|100.0
|1.0
|0.7
|1.7
|0.3
|0.0
|0.7
|0.0
|3.0
|10.3
|Precious Achiuwa
|71
|23:44
|53.5
|30.0
|54.8
|2.4
|4.3
|6.7
|1.3
|0.9
|0.9
|0.7
|1.7
|9.9
|Devin Carter
|36
|17:32
|41.2
|24.0
|75.3
|0.8
|2.3
|3.1
|2.5
|1.3
|0.8
|0.2
|1.3
|8.4
|Nique Clifford
|73
|24:44
|41.1
|33.5
|69.0
|0.9
|2.8
|3.7
|2.3
|1.5
|0.9
|0.3
|2.1
|8.2
|De'andre Hunter
|2
|25:30
|21.1
|22.2
|83.3
|0.5
|1.0
|1.5
|0.5
|2.0
|0.0
|0.0
|2.5
|7.5
|Doug Mcdermott
|27
|14:49
|40.3
|39.7
|100.0
|0.3
|1.0
|1.2
|0.8
|0.4
|0.2
|0.1
|0.8
|5.7
|Keon Ellis
|43
|17:38
|39.7
|36.8
|62.5
|0.3
|0.9
|1.3
|0.6
|0.5
|1.1
|0.5
|1.6
|5.6
|Dylan Cardwell
|42
|20:31
|59.6
|50.0
|53.1
|3.3
|4.3
|7.5
|1.5
|0.9
|0.6
|1.5
|3.6
|5.4
|Killian Hayes
|21
|17:11
|30.7
|26.7
|90.0
|0.2
|2.2
|2.4
|3.6
|1.3
|0.9
|0.2
|1.5
|5.3
|Drew Eubanks
|42
|13:09
|59.6
|14.3
|56.1
|0.9
|2.1
|3.0
|0.5
|0.7
|0.4
|0.6
|1.4
|5.2
|Patrick Baldwin Jr.
|6
|14:40
|34.8
|36.4
|60.0
|2.0
|1.5
|3.5
|0.8
|0.7
|0.5
|0.8
|2.2
|3.8
|Isaiah Stevens
|3
|14:20
|42.9
|0.0
|100.0
|0.7
|0.3
|1.0
|3.3
|0.7
|1.7
|0.0
|0.7
|3.3
|Isaac Jones
|3
|5:40
|50.0
|0.0
|50.0
|0.7
|0.0
|0.7
|0.3
|0.0
|0.0
|0.0
|1.3
|1.0
|Dario šarić
|5
|8:12
|16.7
|33.3
|100.0
|0.2
|1.0
|1.2
|0.4
|0.4
|0.0
|0.0
|0.6
|1.0