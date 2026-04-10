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La NBA écarte l’hypothèse d’un « tanking » volontaire des Kings

Publié le 10/04/2026 à 9:32 Twitter Facebook

Après enquête, la NBA a conclu que Doug Christie avait simplement commis une erreur stratégique face aux Warriors

Depuis mercredi, la ligue enquêtait sur les Kings, soupçonnés d’avoir volontairement perdu la veille sur le parquet des Warriors, en pleine polémique autour du « tanking » à peine dissimulé de certaines franchises.

Lors de cette rencontre, Doug Christie avait ainsi demandé à Doug McDermott de faire faute sur Seth Curry (86 % de réussite en carrière aux lancers francs…), alors que Sacramento menait d’un point à trois minutes de la fin et se trouvait déjà dans la pénalité. Le coach des Kings s’était ensuite défendu de toute volonté de « tanker », expliquant qu’il ignorait que son équipe était dans la pénalité et qu’il souhaitait surtout utiliser un temps-mort avant de le perdre automatiquement une fois passée la barre des trois dernières minutes.

Finalement, la NBA a donné raison à la franchise californienne : « L’enquête a révélé que Doug Christie n’avait nullement l’intention d’offrir des lancers francs aux Warriors, ni de provoquer la défaite des Kings. »

Détenteur du quatrième pire bilan de la ligue, Sacramento (21 victoires – 59 défaites) occupe aujourd’hui la 14e place de la conférence Ouest. La franchise a toutefois remporté 9 de ses 24 matches depuis le All-Star Break, malgré les absences de Domantas Sabonis, Zach LaVine, Keegan Murray, Russell Westbrook ou encore De’Andre Hunter.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zach Lavine 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 1.9 0.7 0.3 2.1 19.2
Demar Derozan 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.2 1.0 0.3 1.9 18.4
Domantas Sabonis 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 2.7 0.9 0.2 3.5 15.8
Russell Westbrook 64 28:57 42.7 33.8 69.4 1.3 4.2 5.4 6.7 3.3 1.3 0.2 2.3 15.2
Keegan Murray 23 34:29 42.0 27.7 77.6 1.4 4.3 5.7 1.7 1.2 1.0 1.6 1.8 14.0
Dennis Schröder 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 2.0 0.8 0.2 1.7 12.8
Malik Monk 61 22:12 43.6 39.0 87.9 0.2 1.7 1.9 3.0 1.5 0.6 0.4 1.6 12.5
Maxime Raynaud 72 26:13 56.5 28.8 78.6 1.9 5.5 7.5 1.3 1.2 0.5 0.5 2.3 12.2
Daeqwon Plowden 30 26:10 43.0 33.5 83.7 1.0 1.9 2.9 1.2 0.7 0.7 0.2 2.4 10.5
Daquan Jeffries 3 20:00 57.9 44.4 100.0 1.0 0.7 1.7 0.3 0.0 0.7 0.0 3.0 10.3
Precious Achiuwa 71 23:44 53.5 30.0 54.8 2.4 4.3 6.7 1.3 0.9 0.9 0.7 1.7 9.9
Devin Carter 36 17:32 41.2 24.0 75.3 0.8 2.3 3.1 2.5 1.3 0.8 0.2 1.3 8.4
Nique Clifford 73 24:44 41.1 33.5 69.0 0.9 2.8 3.7 2.3 1.5 0.9 0.3 2.1 8.2
De'andre Hunter 2 25:30 21.1 22.2 83.3 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 7.5
Doug Mcdermott 27 14:49 40.3 39.7 100.0 0.3 1.0 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.8 5.7
Keon Ellis 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 0.5 1.1 0.5 1.6 5.6
Dylan Cardwell 42 20:31 59.6 50.0 53.1 3.3 4.3 7.5 1.5 0.9 0.6 1.5 3.6 5.4
Killian Hayes 21 17:11 30.7 26.7 90.0 0.2 2.2 2.4 3.6 1.3 0.9 0.2 1.5 5.3
Drew Eubanks 42 13:09 59.6 14.3 56.1 0.9 2.1 3.0 0.5 0.7 0.4 0.6 1.4 5.2
Patrick Baldwin Jr. 6 14:40 34.8 36.4 60.0 2.0 1.5 3.5 0.8 0.7 0.5 0.8 2.2 3.8
Isaiah Stevens 3 14:20 42.9 0.0 100.0 0.7 0.3 1.0 3.3 0.7 1.7 0.0 0.7 3.3
Isaac Jones 3 5:40 50.0 0.0 50.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0
Dario šarić 5 8:12 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 1.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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