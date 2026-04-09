Simple erreur ou « tanking » déguisé ? La NBA enquête sur les Kings

Et si les Kings avaient saboté leur match face aux Warriors ? Mardi, ils s’inclinaient sur le fil chez leur voisin californien, mais ESPN rapporte qu’il se murmure que Sacramento a tout simplement fait exprès de perdre !

À +1 à trois minutes de la fin, les Kings choisissaient ainsi de faire volontairement faute sur Seth Curry, alors qu’ils étaient dans la pénalité et que le petit frère de Stephen affiche 86% de réussite aux lancers-francs en carrière. Pourtant, à ce moment-là, d’autres joueurs moins adroits étaient encore présents sur le parquet.

« Ce soir, j’ai vu une équipe faire faute sur Seth Curry à trois minutes de la fin sans la moindre raison », s’interrogeait d’ailleurs Draymond Green, après coup. Réclamant forcément des sanctions : « Je prends des amendes quand je fais des erreurs, alors mettez-leur aussi des p***** d’amendes. »

Mercredi, la NBA a donc ouvert une enquête par rapport à cette situation. Du côté de Sacramento, on évoque une simple erreur stratégique de Doug Christie, qui ignorait que son équipe était dans la pénalité et qui voulait utiliser un temps-mort avant de le perdre automatiquement une fois passé sous la barre des trois minutes.

De « trop bons » résultats depuis deux mois ?

Pour d’autres, la faute de Doug McDermott sur Seth Curry serait plutôt un « tanking » déguisé des Kings, 14e de leur conférence, mais qui ne possèdent « que » le quatrième pire bilan de la ligue. Notamment « à cause » de leurs 9 victoires en 24 matchs depuis la fin du All-Star Weekend.

« Le tanking est la dernière chose [que je ferais], je respecte trop le jeu pour ça », assurait récemment Doug Christie. « D’après moi, quand on fait des choses comme ça, cela ne profite pas aux jeunes. »

Certes privé de Domantas Sabonis, Zach LaVine, Keegan Murray, Russell Westbrook ou encore De’Andre Hunter depuis plusieurs semaines, Sacramento faisait-il vraiment tout son possible pour l’emporter à Golden State ?

À l’approche de la Draft 2026, c’est en tout cas un nouveau rebondissement dans le grand feuilleton du « tanking » en NBA, qui agace Adam Silver et les dirigeants de la Grande Ligue.