La NBA a présenté ses trois plans « anti-tanking » aux franchises

La NBA réfléchit sérieusement à une refonte de sa Draft pour limiter les dérives liées au « tanking ». Selon les informations d’ESPN, via Shams Charania, la ligue a présenté plusieurs pistes de réforme aux franchises lors des réunions actuellement organisées à New York. Trois options figurent sur la table, avec l’idée de décourager les équipes tentées de saborder leur saison pour améliorer leurs chances à la « lottery ».

Ces propositions doivent encore faire l’objet de discussions, voire d’ajustements, avant un vote attendu en mai. Aujourd’hui, les 14 équipes qui ne participent pas aux playoffs prennent part à la lottery. Les trois pires bilans disposent chacun de 14% de chances d’obtenir le premier choix de la Draft, puis les probabilités diminuent progressivement : 12,5% pour le quatrième pire bilan, puis de moins en moins au fil du classement.

Voici les trois scénarios étudiés par la NBA.

Option 1 : une lottery élargie et des chances égales pour les dix pires bilans

La première proposition viserait à élargir la lottery de 14 à 18 équipes, en y intégrant toutes les formations engagées dans le play-in, donc les équipes classées de la 7e à la 15e place dans chaque conférence.

Dans ce modèle, les dix pires bilans de la ligue auraient tous exactement 8% de chances de décrocher le premier choix. Les huit équipes qualifiées en play-in se partageraient les 20% restants, avec des probabilités dégressives du 11e au 18e bilan.

L’idée est simple : réduire l’intérêt de terminer tout en bas du classement, puisque toutes les équipes éliminées de la course au playoffs seraient logées à la même enseigne.

Option 2 : une lottery à 22 équipes avec un bilan calculé sur deux saisons

La deuxième piste s’inspire de la WNBA. Cette fois, 22 équipes participeraient à la lottery : les dix franchises non qualifiées pour les phases finales, les huit équipes passées par le play-in, ainsi que les quatre éliminées au premier tour des playoffs.

Leur ordre serait ensuite déterminé non plus sur le seul bilan de la saison écoulée, mais sur une moyenne des deux derniers exercices. Seuls les quatre premiers choix seraient toujours attribués par tirage au sort, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Autre élément important : un plancher de victoires serait instauré afin d’éviter qu’une équipe ne tire profit d’une saison volontairement catastrophique. Le seuil exact n’a pas encore filtré, même si ESPN évoque, à titre d’exemple, une barre fixée à 20 ou 25 victoires.

Avec un plancher à 20 succès, une équipe terminant à 16-66 serait ainsi considérée comme une équipe à 20 victoires dans le calcul des probabilités de la lottery.

Ce système permettrait aussi d’éviter qu’un candidat au titre, victime d’une saison noire au milieu d’un cycle compétitif, récupère un choix très haut placé. C’est le type de scénario vécu par les Spurs avec Tim Duncan en 1997, les Warriors avec James Wiseman en 2020, ou encore les Mavericks l’an dernier avec Cooper Flagg, un an après une finale NBA.

Dans ce modèle, une équipe ayant remporté 56 matchs une saison, puis 24 la suivante, serait par exemple créditée d’un bilan moyen de 40 victoires pour la lottery.

Option 3 : une Draft en deux temps

La troisième proposition repose sur un système qualifié de « cinq par cinq ». Là encore, 18 équipes participeraient à la lottery : celles du play-in et celles restées à quai avant les phases finales.

Les cinq pires bilans de la ligue disposeraient des mêmes chances d’obtenir le premier choix. Un premier tirage au sort servirait à attribuer les cinq premières sélections. Puis un second déterminerait l’ordre des 13 choix suivants.

Dans ce format, une des cinq pires équipes qui ne parviendrait pas à obtenir l’un des cinq premiers choix ne pourrait pas tomber plus bas que la 10e position.

Autrement dit, la ligue chercherait à réduire l’avantage lié aux très mauvais bilans, sans pour autant exposer totalement les franchises les plus faibles à une chute trop sévère.

Certaines idées évoquées en décembre dernier n’ont en revanche pas été retenues à ce stade, comme la limitation des protections sur les choix de Draft ou la possibilité de figer les bilans à une date précise.

Les discussions entre la ligue et les franchises doivent désormais se poursuivre avant un vote programmé en mai, lors d’une réunion exceptionnelle du Board of Governors ».