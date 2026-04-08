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Malgré les bobos, les Raptors s’arrachent pour la 6e place

Publié le 8/04/2026 à 17:02 Twitter Facebook

NBA – Très bon face au Heat hier, Scottie Barnes a notamment reçu un coup violent aux côtes face aux Celtics deux jours plus tôt. Mais il ne veut pas abandonner le combat.

raptors« Non ! » Voilà ce que répond Darko Rajakovic à un journaliste qui lui demande si la victoire autoritaire des Raptors face au Heat était représentative du potentiel de son groupe une fois au complet et « en bonne santé ».

Pourquoi « non » ? « Parce que nous sommes encore vraiment amochés. Plusieurs gars ont joué malgré les coups, ils ont joué en supportant beaucoup de douleur. C’est la NBA. C’est la période de la saison dans laquelle nous nous trouvons », développe le coach.

Exemple parlant au sein de son effectif : Scottie Barnes, auteur d’une belle sortie à 25 points, 8 rebonds et 5 passes face aux Floridiens. Un match complet alors que d’après son coach, il a reçu un coup violent aux côtes lors de la défaite face aux Celtics deux jours plus tôt.

« J’ai été pas mal amoché, mais il faut faire avec et continuer à jouer. On ne peut pas vraiment se focaliser là-dessus, il faut essayer de jouer avec sa tête et faire en sorte de se sentir le mieux possible. Il faut se tromper soi-même, en quelque sorte. Mais il s’agit de jouer avec beaucoup d’intensité, de mettre de l’énergie, de progresser et d’essayer de gagner », justifie le double All-Star.

Du repos potentiel avant les playoffs

L’enjeu étant bien sûr d’arracher la 6e place à l’Est, qui permettrait aux Canadiens de ne pas avoir à passer par le play-in, contrairement à leurs adversaires du soir. Avec un bilan à 44 victoires et 35 défaites, Toronto, 6e, compte une victoire d’avance sur les Sixers et le Magic (43v-36d), ainsi que les Hornets (43v-37d).

Ainsi, Immanuel Quickley (aponévrosite plantaire), Sandro Mamukelashvili (douleur au genou gauche) et le pivot rookie Collin Murray-Boyles (contusion au quadriceps droit), qui étaient tous incertains jusqu’au dernier moment, ont finalement été déclarés aptes à jouer face à Miami.

« C’est une longue saison. C’est dur, c’est éprouvant. Évidemment, c’est comme si trois saisons [universitaires] étaient condensées en une seule. C’est vraiment difficile, mais je pense que ça m’aide pour l’avenir : j’apprends à vraiment me préparer pour ce genre de moments, surtout en cette fin de saison », lâche le dernier cité.

Le rookie, qui arrive au bout d’une saison rookie avec 55 matchs au compteur, a notamment dû gérer une entorse au pouce gauche plus tôt. Mais le joueur de 20 ans dit n’avoir aucune intention de lever le pied.

Avec encore trois matchs à jouer, dont une nouvelle réception du Heat jeudi, avant un déplacement le lendemain au Madison Square Garden, les Raptors ont tout intérêt à jeter leurs dernières forces, avant potentiellement de disposer de quelques jours de repos d’ici au premier tour des playoffs.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 74 33:47 47.3 37.9 82.3 0.8 4.7 5.5 3.6 2.5 0.8 0.7 2.0 21.3
Rj Barrett 55 30:13 49.1 34.1 71.2 1.0 4.3 5.3 3.3 1.8 0.7 0.3 2.5 19.1
Scottie Barnes 77 33:38 50.4 29.9 81.3 1.9 5.6 7.5 5.9 2.7 1.5 1.5 2.7 18.2
Immanuel Quickley 68 32:13 44.4 37.5 82.1 0.5 3.5 4.1 6.0 1.5 1.3 0.1 2.0 16.7
Sandro Mamukelashvili 77 21:57 52.2 38.7 75.0 1.4 3.6 4.9 1.9 0.8 0.8 0.5 1.9 11.2
Jakob Poeltl 43 25:25 69.5 0 62.4 2.6 4.7 7.3 2.1 1.2 0.9 0.7 3.2 11.0
Collin Murray-boyles 55 22:00 57.0 34.0 64.1 2.4 2.6 5.0 1.9 1.1 0.9 0.9 2.5 8.5
Ja'kobe Walter 69 20:13 44.2 40.1 79.8 0.8 1.8 2.6 1.2 0.5 1.0 0.2 2.3 7.4
Jamal Shead 79 22:34 36.5 31.9 78.4 0.3 1.5 1.8 5.5 1.4 0.9 0.2 2.0 6.7
Gradey Dick 73 14:20 41.8 29.7 87.4 0.6 1.4 2.0 0.7 0.6 0.6 0.1 1.3 6.1
Ochai Agbaji 42 15:29 42.4 18.5 86.2 0.8 1.5 2.3 0.7 0.5 0.4 0.3 1.8 4.3
A.j. Lawson 21 9:03 44.6 44.4 85.7 0.3 1.4 1.7 0.3 0.3 0.5 0.2 1.2 4.1
Jamison Battle 58 8:39 51.1 41.7 66.7 0.3 1.2 1.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.7 3.2
Alijah Martin 21 6:14 34.1 20.0 77.8 0.4 0.6 1.0 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 2.3
Trayce Jackson-davis 16 5:00 47.4 0 40.9 1.1 0.7 1.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 1.7
Jonathan Mogbo 37 6:02 56.1 0.0 58.3 0.5 1.2 1.7 0.6 0.3 0.3 0.2 0.6 1.4
Markelle Fultz 5 7:12 18.2 0 0 0.0 0.2 0.2 1.6 0.8 0.4 0.0 0.4 0.8
Garrett Temple 21 3:17 21.4 18.2 66.7 0.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.7
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

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Rédacteur de contenu Samuel Hauraix
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