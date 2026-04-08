Malgré les bobos, les Raptors s’arrachent pour la 6e place

« Non ! » Voilà ce que répond Darko Rajakovic à un journaliste qui lui demande si la victoire autoritaire des Raptors face au Heat était représentative du potentiel de son groupe une fois au complet et « en bonne santé ».

Pourquoi « non » ? « Parce que nous sommes encore vraiment amochés. Plusieurs gars ont joué malgré les coups, ils ont joué en supportant beaucoup de douleur. C’est la NBA. C’est la période de la saison dans laquelle nous nous trouvons », développe le coach.

Exemple parlant au sein de son effectif : Scottie Barnes, auteur d’une belle sortie à 25 points, 8 rebonds et 5 passes face aux Floridiens. Un match complet alors que d’après son coach, il a reçu un coup violent aux côtes lors de la défaite face aux Celtics deux jours plus tôt.

« J’ai été pas mal amoché, mais il faut faire avec et continuer à jouer. On ne peut pas vraiment se focaliser là-dessus, il faut essayer de jouer avec sa tête et faire en sorte de se sentir le mieux possible. Il faut se tromper soi-même, en quelque sorte. Mais il s’agit de jouer avec beaucoup d’intensité, de mettre de l’énergie, de progresser et d’essayer de gagner », justifie le double All-Star.

Du repos potentiel avant les playoffs

L’enjeu étant bien sûr d’arracher la 6e place à l’Est, qui permettrait aux Canadiens de ne pas avoir à passer par le play-in, contrairement à leurs adversaires du soir. Avec un bilan à 44 victoires et 35 défaites, Toronto, 6e, compte une victoire d’avance sur les Sixers et le Magic (43v-36d), ainsi que les Hornets (43v-37d).

Ainsi, Immanuel Quickley (aponévrosite plantaire), Sandro Mamukelashvili (douleur au genou gauche) et le pivot rookie Collin Murray-Boyles (contusion au quadriceps droit), qui étaient tous incertains jusqu’au dernier moment, ont finalement été déclarés aptes à jouer face à Miami.

« C’est une longue saison. C’est dur, c’est éprouvant. Évidemment, c’est comme si trois saisons [universitaires] étaient condensées en une seule. C’est vraiment difficile, mais je pense que ça m’aide pour l’avenir : j’apprends à vraiment me préparer pour ce genre de moments, surtout en cette fin de saison », lâche le dernier cité.

Le rookie, qui arrive au bout d’une saison rookie avec 55 matchs au compteur, a notamment dû gérer une entorse au pouce gauche plus tôt. Mais le joueur de 20 ans dit n’avoir aucune intention de lever le pied.

Avec encore trois matchs à jouer, dont une nouvelle réception du Heat jeudi, avant un déplacement le lendemain au Madison Square Garden, les Raptors ont tout intérêt à jeter leurs dernières forces, avant potentiellement de disposer de quelques jours de repos d’ici au premier tour des playoffs.